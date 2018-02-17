落马官员爱在春节捞钱 这位省委书记妻子收200万

原标题：春节狠捞钱的他们

春节期间走亲访友时赠送年礼，增进感情，是过年的传统习俗。而一些落马领导干部，却将送礼、收礼这一习俗，变成了受贿捞钱的工具和借口。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）梳理发现，多名落马省部级官员，都把春节当成了大肆捞钱的时机。其中2013年10月落马的南京原市长季建业就是一位。

季建业有一个固定的、常年交往的商人“小圈子”，每年春节，他都会召集特定的几名商人吃一顿饭。和他来往十余年的吴中集团董事长朱天晓，就曾在2010年春节前，到季建业家中祝贺季建业调任南京市市长，并送给他现金20万元。

季建业则在2002年底至2013年上半年，利用担任扬州市市长、扬州市委书记、南京市市长的职务便利，为吴中集团谋取利益，并先后九次收受朱天晓所送财物，共计241.3万元。

和他相似的，还有湖北原副省长郭有明。

郭有明在落马后承认，2006年春节至2011年中秋节的12个节日里，除了2006年中秋节在中央党校学习之外，6年间的11个春节、中秋节，共收受了商人余鸿之送给他的110万元人民币。

“政事儿”注意到，与亲友之间大大方方地礼物往来不同，腐败官员们收礼的地点、时机另有选择，形式更为隐蔽。

“余鸿之给我送钱一般都是过节的前几天，送钱地点有时是在我的办公室，有时是我在宜昌桃花岭饭店接待客人时他专门送过来。”郭有明在证言中说。

2007年因受贿获刑13年的北京城乡建设集团原总经理聂玉河，则在春节时收到了一条价值10万元的“鱼”。

据司法文书显示，2004年春节前，下属公司的经理赵凤一，来到聂玉河家拜年，送了一条鱼。赵凤一把10万元现金，塞进了装鱼的袋子里，送给了聂玉河。

2007年，中国农业银行总行原培训部副总经理魏湘滨，因受贿罪获刑7年。

他在受审时交代，2003年新年前后，他在办公室收到了两条好猫香烟，打开包装盒一看，里面装着百元面值的人民币，共计10万元。

据媒体报道，还有一名在春节期间收礼的官员，将一篮子干货摆到阳台长达一年。待办案人员登门时，他才发现干货里面藏有100万元的现金。

“政事儿”注意到，春节期间，腐败官员们除了收受商人的礼物，还会与上下级官员金钱往来，跑官、卖官。

落马的山西省委原常委、原秘书长聂春玉，就曾在过年期间多次收受吕梁市政协原副主席刘广龙的礼金，共计上百万元。之后，在聂春玉的帮助下，刘广龙由汾阳市代市长升任中阳县委书记。

而聂春玉在收礼收得多了之后，还总结出了“经验”。

在反腐专题片《永远在路上》中，聂春玉出镜谈到：“（领导干部行贿）都是逢年过节看望，一般来说两三万美元。但是一般不直截了当说，我要当哪个书记，或者我要当哪个县长，闲扯两句话就走了。”

“有时候他和你本人，不是硬塞给你了，不是的，他是看着你房间里面，比如说你公文包在桌子上面放着，他就直接拉开公文包把钱放到里面就走了。心里也都清楚，每个干部目的是，下一步是想干啥都清楚，应该清楚。”他说。

另一方面，这些过年期间送礼的官员，在行贿之后，往往也收到了“回报”。

去年2月已获刑十年的云南昆明市委原书记高劲松，曾在2010年和2011年春节期间，给时任云南省委书记白恩培的妻子张慧清，送去港币共计200万元。

2012年12月，高劲松由玉溪市长调任曲靖市委书记，又于2014年8月出任昆明市委书记。但半年多后，2015年4月，他被纪委调查。

而收受贿赂的白恩培，则在2016年10月被判死缓，减为无期后终身监禁，不得减刑、假释。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，部分在春节期间收礼的落马官员，将自己的受贿行为，狡辩为“正常礼节”。

已落马的东莞市洪梅镇副镇长莫某东，每年春节都收受老同学、商人伦某送来的1万元过节费，10年共收了十万元。

在受审时，莫某东对这部分受贿款辩称：“他没有提出给钱让我办事，我也没有给他谋取相关利益。我们是同学，是正常礼尚往来。春节相互送礼包只是中国礼节，不应作为受贿数额。”

那么，对于春节期间收受礼物，与收受贿赂的界限在哪儿呢？

根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》的规定，受贿数额在三万元以上不满二十万元的，应当认定为“数额较大”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。

受贿数额在一万元以上不满三万元，具有多次索贿、为他人谋取职务提拔、调整、曾因贪污、受贿、挪用公款受过党纪、行政处分的等法律规定的其他较重情节的，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。

从以上规定可以看出，受贿罪的入刑标准是三万元，特定情形下，受贿一万元以上，就可以认定受贿罪。

责任编辑：桂强