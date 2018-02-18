海军神秘部队亮相贺岁片:从第一分钟打到最后一分

原标题：海军神秘部队亮相最燃贺岁片

来源：观海解局

法制晚报·看法新闻（记者 张莹）2月16日，也就是大年初一，电影《红海行动》在排片逆势的情况下，凭借超凡的口碑获得观众的青睐，首日票房破亿。截至记者发稿，已拿下了3.43亿票房的好成绩。

看法新闻记者注意到，《红海行动》是根据2015年的“也门撤侨”改编而成，而剧中的主角就是当时负责担任撤侨任务的中国海军“蛟龙突击队”。春节期间，蛟龙突击队仍然是一副热火朝天的练兵景象，每天训练8至11个小时。

从第一分钟打到最后一分钟

电影《红海行动》中，中国海军“蛟龙突击队”奉命前往“伊维亚共和国”解救被困侨民，兵分两路进行救援；同时，恐怖分子首领正在密谋不法行动，“蛟龙突击队”必须阻止拦截的故事。

影片中还穿插了反劫船、人质营救、城市巷战、坦克对战等大场面，从第一分钟打到最后一分钟，场面火爆。同时，它也是一部展现人民海军全新风貌的宣传片。

公开报道显示，影片准备了四五十种真实枪械、三万多发子弹，直升机、坦克、悍马车等“大块头”也全都真实上阵。其中T-72型主战坦克和M-60型主战坦克更是吸睛，这两个拥有上千匹马力、数百公里续航自持力的庞然大物在一望无际的沙漠上狂野追逐，火爆程度和精彩程度令人震撼。

影片中另一大看点则是临沂舰。该舰曾经27天陪着剧组拍摄，也被导演尊称为最贵的“男一号”。2015年3月26日深夜，临沂舰、潍坊舰以及微山湖舰向也门亚丁港海域机动，在最短时间内完成了一切准备。

（也门撤侨时）

临沂舰靠上亚丁港码头时，正处于交战区，有的炮弹落地仅距离军舰舰首20米。为确保人员安全登舰，海军迅速实施了警戒行动，临沂舰进入一级战斗部署，全副武装的特战队员在码头安全警戒，直升机进入战斗值班。

在中国海军的保护下，有571名中国公民和279名外国公民，安全撤离也门。

特种部队“蛟龙突击队”曝光

除此之外，随着这部电影上映，我国海军一支神秘部队罕见曝光——“蛟龙突击队”。

“蛟龙突击队”隶属于中国海军陆战队，有“海上蛟龙、陆地猛虎、空中雄鹰、反恐精英”的美誉，特战队员都具有空中、陆地、海上和水下四栖渗透突击作战和海上反恐作战能力。

作为海军陆战队的一支海上特种作战力量，“蛟龙突击队”主要担负特种侦查、引导打击等任务，队员要经受的训练是常人难以想象的。要想成为“蛟龙突击队”的一员，必须经过一年以上的超强度训练，而且淘汰率在50%以上。

（突击队员在也门撤侨时）

由于海军的开放性，“蛟龙突击队”经常走出国门执行海外撤侨、护航、联演等多样化任务。2008年12月26日，“蛟龙突击队”70名特战队员奉命随首批海军护航编队，赴亚丁湾、索马里海域，执行护航任务。这是特种部队组建以来执行的首次实战化准军事行动。

2017年4月9日，中国海军第25批护航编队在亚丁湾海域成功营救了一艘遭海盗劫持的图瓦卢籍货船。16名特战队员在舰载直升机空中掩护下乘小艇快速登上被劫持货船，执行任务的就是“蛟龙突击队”。

春节前仍训练8-11个小时

看法新闻记者注意到，在春节期间，蛟龙突击队仍然是一副热火朝天的练兵景象，每天训练8至11个小时。

据蛟龙突击队部队长孙浩介绍，如今，随着中国国家利益和海军战略的向外延伸，蛟龙突击队走出去的机会越来越多。

“亚丁湾护航编队、和平方舟号上都有我们的身影，在海外执行其他任务的人也还有。我梳理了一下，除了南极，我们的足迹基本遍布全世界。虽然我们还不能像海豹突击队那样全球部署，但我们往外走的步伐很快。这是我们与陆军、空军同类型部队的一大不同。”

蛟龙突击队所承担的任务也不同于常规部队。“常规部队，包括海军陆战队，是以大兵团的方式正面突击，在火力掩护下与敌人作战。我们是采用小规模部队，躲过敌人的侦察监视，隐蔽地渗透到敌人后方执行任务，任务结束后不留下任何痕迹地撤回。这是我们和常规部队的一大区别。”孙浩说。

据报道，临近春节，在有着“蛟龙突击队”美誉的海军陆战队某特战旅的训练场上仍然是一副热火朝天的练兵景象。

连长张志航介绍：“我们目前所处的训练阶段是共同科目训练阶段，目前主要是以体能基础技能为主。我们现在每天的训练时间正常是8个小时，晚上可能有2到3小时的夜训。”

责任编辑：霍宇昂