中国兵马俑访美拇指被盗 中方将派两名专家赴美

原标题：兵马俑拇指被盗 中方启动索赔程序

陕西省文物交流中心提出派两名专家赴美修复受损兵马俑 相关部门将修订部分文物裸展标准

昨天本报报道了中国兵马俑在美国展出过程中，被一名24岁男子掰断大拇指并偷走一事。北京青年报记者了解到，涉案男子已被保释，将面临审判。18日，此次展览的承办方、陕西省文物交流中心的负责人告诉北青报记者，文物交流中心已经在18日向美国合作方发函，提出将派两名中方专家赴美对受损的兵马俑进行维修。他表示，目前已经收到了受损部位的详细照片，文物专家正在对受损的程度进行研判，具体修复方案将在专家论证后确定。

盗走兵马俑拇指 美男子将面临审判

美国联邦调查局近日公布调查报告称，去年12月21日，一名24岁的美国特拉华州男子迈克尔·罗哈纳从费城的富兰克林科学博物馆偷走了一段参加展出的兵马俑左手拇指，他将其从兵马俑上掰下来后，放进兜里带回了家。

博物馆工作人员于今年1月8日发现这个兵马俑少了一根拇指。联邦调查局探员经调查后在特拉华州找到罗哈纳，后者承认自己的行径并交出藏在家中的兵马俑拇指。

在美展出的兵马俑（受损前）

罗哈纳被起诉的罪名包括从博物馆盗取重要艺术品并藏匿以及跨州运输赃物。目前，罗哈纳已被保释，条件包括上交护照、同意接受药物检测以及在庭审前不能出境。

据当地媒体援引富兰克林学会博物馆一名发言人的话说，这个兵马俑将被修复，兵马俑手指被盗是由于安保服务商没有遵循标准流程操作。

一名费城当地人在接受媒体采访时称，兵马俑是中国的国宝，是美国人从中国借来展览的，“毫无疑问，（偷走文物的）这个人应该被关进监狱。”

昨天，此次展览的承办方、陕西省文物交流中心的负责人在回应北青报记者时称，获悉参展文物受损情况后，陕西省文物交流中心感到震惊和愤慨，立即启动紧急处置预案，第一时间与美国富兰克林科学博物馆取得联系，核实文物受损情况，并就美方未及时通报表示谴责。

中方将派两专家赴美修复兵马俑

18日，陕西省文物交流中心的负责人告诉北青报记者，目前已经了解到了偷走兵马俑拇指的嫌犯获得保释的消息。“我们呼吁美方严惩做出这种损坏人类文化遗产的破坏和偷窃行为的人，我们也相信美方会依法对当事人做出处罚。”

他告诉北青报记者，目前陕西省文物交流中心已经向美方博物馆发函，提出将派出两名长期从事兵马俑修复的专家赴美，对受损的兵马俑进行修复。他表示，目前陕西省文物交流中心已经获得了涉事兵马俑受损部位的照片和视频资料，文物专家也在对受损部位、受损程度进行研究判断。此次专家赴美后，也可以现场勘查文物的受损状况，具体的修复方案将在专家论证后确定。

“我们目前已经启动了对责任人的索赔程序，索赔主要针对三个方面，首先是修复过程中的人工、材料等成本，其次是文物损伤本身造成的文物价值的损失，最后是此次事件造成的名誉方面的损失。”负责人介绍。

陕相关部门将修订部分文物裸展标准

陕西省文物交流中心的负责人向北青报记者表示，在陕西省文物交流中心过去40多年负责的超过260次文物外展中，首次发生这样的恶性事件，为此，我们与美方展览承办单位进行了严正交涉，对这种损坏文化遗产的破坏和偷窃行为表示强烈愤慨和谴责。

他表示，陕西省文物交流中心将在今后的对外展览中，重新修订对部分文物进行裸展的标准，避免类似的事情再次发生。但他向北青报记者表示，尽量减少安全措施对观众观展造成的干扰是国内外文物展览的大势所趋。“我们对标准做修订，需要根据文物的具体情况，具体分析制定。”

负责人称，发生此次事件后，他们与其他正在进行“兵马俑”主题展览的博物馆进行了沟通，要求他们提升安全防卫标准，确保文物安全。“在进行兵马俑展出的英国利物浦国家博物馆告诉我，他们的第三方安保公司将此次事件作为教训，下发给所有员工，告诉他们对于文物安保来说，任何失误都是不可容忍的。”

文/本报记者 屈畅 供图/陕西省文物交流中心

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责任编辑：霍宇昂