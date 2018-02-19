国家工商总局局长:约束政府部门限制公平竞争行为

原标题：攻坚商事制度改革 营造公平市场环境（在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下——新时代新气象新作为·高端访谈） ——访国家工商总局局长张茅

《 人民日报 》（ 2018年02月19日 02 版）

党的十九大报告强调加快完善社会主义市场经济体制。工商和市场监管部门将如何落实党的十九大精神，深化商事制度改革，促进各类市场主体持续较快增长？如何强化知识产权保护，让创新企业不吃亏？如何营造安全放心的消费环境，让百姓舒心满意？本报记者就此专访了国家工商总局局长张茅。

商事制度改革进入攻坚阶段，将全面推开“证照分离”改革

记者：十九大报告提出深化商事制度改革。您曾提到商事制度改革已经进入攻坚阶段，工商和市场监管部门将如何取得新突破？

张茅：党的十八大以来，商事制度发生根本性变革，为市场主体繁荣发展提供了制度性保障，在改革发展全局中发挥了重要作用。但随着改革的推进，容易改的事项都已经先改了，剩下的是难啃的“硬骨头”。越是在改革攻坚期，越要强化改革定力、强化创新突破、强化部门协同、强化政策落地，勇于自我革命，确保改革不断形成新亮点、取得新突破。

下一步，工商和市场监管部门要认真贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照国务院《“十三五”市场监管规划》的要求，从“放管服”三个方面推进商事制度改革向深度广度拓展，着力改革市场准入制度，破除不合理的条条框框，着力优化营商环境，充分激发市场活力和创造力，从源头上为经济发展注入新活力。

一是全面推开“证照分离”改革，推动“照后减证”，大幅减少行政审批，着力解决“准入不准营”问题。同时，规范“多证合一”改革，及时发布全国统一的“多证合一”改革涉企证照事项目录，进一步减少企业办理证照时间，降低准入成本。二是大力推进企业登记全程电子化和电子营业执照应用。提高企业登记无纸化智能化水平，做到申请、受理、审核、发照、公示全流程网上办理。积极推进电子营业执照跨区域、跨部门、跨领域应用，建立市场主体身份认证服务体系，力争实现“互联网+”环境下的“一照走天下”。三是加快企业名称登记管理改革。改革企业名称核准制度，进一步扩大名称自主申报试点范围，更多赋予企业名称自主选择权。优化企业名称查询系统，提高企业名称登记效率。四是进一步完善市场主体退出制度。完善市场主体简易注销登记制度，完善企业撤销登记程序，推动个体工商户简易注销工作在全国开展。

维护公平竞争，强化知识产权保护，让守法、创新的企业不吃亏

记者：十九大报告提出经济体制改革要实现竞争公平有序。工商和市场监管部门将采取哪些措施？

张茅：近年来，工商和市场监管部门把营造公平有序的市场竞争环境作为重点，不断加大执法力度，维护公平竞争，维护市场秩序。但行政性垄断、地区保护和行业垄断问题依然存在。今后，要按照党的十九大报告提出的改革部署，把维护全国统一大市场、维护市场公平竞争作为市场监管的重要任务。要落实好公平竞争审查制度，严格审查增量政策，防止出台排除、限制竞争的政策措施，约束政府部门限制公平竞争行为，打破行政性垄断。并且进一步强化反垄断、反不正当竞争执法，防止市场垄断。

记者：十九大报告提出强化知识产权创造、保护、运用。工商和市场监管部门如何让创新企业不吃亏？

张茅：鼓励创新、发挥创新引领的重要保障是加强知识产权保护。商标是重要的知识产权，是对品牌进行法律保护的重要载体。目前我国已成为商标大国，但还不是商标强国。今后，在提升服务商标知识产权创造效率的基础上，把工作的重点转向加大商标知识产权的保护，加大商标国际维权机制的构建。继续深化商标注册便利化改革，2018年底前商标注册审查周期从8个月缩短至6个月。推进商标监管保护关口前移，有效遏制恶意抢注行为。让守法、创新的企业不吃亏。

开展跨领域、跨区域联合打假，让消费者少烦心、多舒心

记者：十九大报告提出完善促进消费的体制机制，增强消费对经济发展的基础性作用。工商和市场监管部门对此有哪些举措？

张茅：当前，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。广大人民群众对消费品质、消费服务的更高要求，对维护消费者权益的更好期望，是人民对美好生活需要的重要体现。工商和市场监管部门要坚持以人民为中心的发展思想，加大消费维权工作力度，推动消费环境改善，提升百姓消费信心，促进消费持续增长，倒逼供给质量提升。

一是强化消费维权监管执法力度。针对假冒伪劣等突出问题，开展跨领域、跨区域联合打假。加大流通领域重点商品质量抽检力度，完善抽检结果公示制度。二是督促经营者落实主体责任。全面推行经营者首问制度，监督经营者全面落实网购7日无理由退货制度，推进线下无理由退货工作。三是开展放心消费创建和消费者满意度调查，定期发布全国大中城市消费者满意度指数。四是畅通消费者诉求渠道。加强12315中心建设，加快全国12315互联网平台二期建设，定期公布各地12315投诉电话接听率。加强基层消费维权网络建设，畅通农村地区消费维权渠道。五是建立完善社会各方协同治理消费环境机制。联合相关部门和消协组织等社会监督力量，针对消费侵权的突出问题，开展集中重点整治，让群众花钱消费少烦心、多舒心。

责任编辑：霍宇昂