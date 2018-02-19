因孩子移民急需要钱 这名官员一张口就索贿700万

原标题：孩子移民急需钱，他一张口就索贿700万

法制晚报·看法新闻（记者 岳三猛）日前，河南高院对国投煤炭原党委书记赵凯捷案作出终审裁定：其因受贿2500余万，被判处有期徒刑15年，并处罚金200万。

看法新闻记者注意到，此人不仅空手套白狼，非法收受价值840万元的干股，还两次索贿。其中一次发生在2010年，孩子移民需要钱，他就找老板要了人民币700万元和加币10万元。

出生于1958年9月的赵凯捷，原系国投煤炭有限公司（以下简称国投煤炭）党委书记，2015年11月被刑拘，次月被捕。2017年9月，洛阳中院作出一审判决，认定其犯受贿罪，判处赵凯捷有期徒刑15年。

后来，赵凯捷不服，上诉至河南高院。2017年12月21日，该院作出终审裁定：驳回上诉、维持原判。

看法新闻记者梳理发现，赵凯捷共有4起犯罪事实，除了第4起涉及下属外，其余3起均与老板谢某有关。

具体来说，第4起是他让下属王某办两张10万元的高尔夫球卡，还想再拿些钱当小费。于是王某在赵凯捷家楼下，将装有25万元现金的袋子交给他。

上文提到的谢某是登封市煤炭发展有限公司（以下简称发展公司）实际控制人，早在1997年，他就送给赵凯捷35%的股份，价值17.5万元，而后者实际上一分钱都没出。随着两次股权调整，待到2004年，赵凯捷实际持有的股份仍然是35%，但价值却增至840万元。

因为上述35%的股权，赵凯捷获得了2001年至2004年的分红款，3次共计1508万余元。到了2005年，国家不允许领导干部在煤矿投资入股，赵凯捷不得不退出上述股份。于是，发展公司再分红，赵凯捷就没拿。

谁知，5年之后，他又想起了此事，便找到谢某，张口就要人民币700万元、加元10万元，名头竟是退股上半年的分红。据赵凯捷供述，真实原因是：2010年时，他因为孩子移民等原因需要钱。

谢某最终还是给了，理由是：赵凯捷当时是国投公司分管开发工作的副总经理，还兼任郑能公司董事长，自己有求于他。

贪婪之心大开的赵凯捷并不满足于区区700多万，他在2011年初再次找到谢某，这次还是以分红为名要钱，不过数额却是狮子大开口——3700万！

赵的想法是，上次要钱时，对方给得挺痛快，就想再要一些，算是做个了结。而谢某考虑到自己的公司正准备与国投公司合作，怕赵设置障碍，决定给钱。

不过精明的商人做了个伪装——谢某与赵签了份借款协议，金额正是3700万。只不过，他最终还是只转了1000万。

看法新闻记者注意到，对于后两起犯罪事实，河南高院认为，这是赵凯捷的索贿行为，应依法予以严惩。至于所收价值840万元的干股、索要的1725万元和加币10万元，已构成受贿罪，且犯罪数额特别巨大。

鉴于此，河南高院认定，一审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，故而决定驳回赵凯捷的上诉，维持原判。

责任编辑：张岩