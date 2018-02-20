北京流感强度降至常态 连续3周无集中发热疫情

原标题：北京流感活动强度降至往年常态水平

1月10日，北京儿童医院，一名家长在陪患儿输液。北京市疾控中心近日表示，北京流感活动度已回落至常态流行水平。新华社发

新京报讯 （记者戴轩）记者近日从北京市疾控中心了解到，据北京流感监测数据显示，目前北京流感病毒活动强度已回落至往年季节性流感常态的流行水平。

连续3周无流感集中发热疫情报告

北京市疾控中心介绍，据流感病原学监测，目前北京仍为甲型H1N1、乙型Yamagata系和甲型H3N2亚型流感病毒共同流行，其中甲型H1N1、乙型Yamagata系流感病毒所占比例较高。目前北京流行的流感病毒基因特性和抗原性仍未发生明显变异。

目前，北京144家二级以上医院流感样病例报告数呈现持续下降趋势，已低于2015年至2016年流感流行季同期水平。在2018年2月5日至2月11日（第6周）期间，北京二级以上医疗机构报告流感样病例数19366人，流感样病例数比上一周下降23%，比元旦后的第1周下降61%。

此外，北京已连续3周无流感集中发热疫情报告。病原学监测的流感病毒检测阳性率环比也有所下降，2018年第6周流感病毒检测阳性率为51%。

3月中旬后渐入非流行期水平

中国疾病预防控制中心公布的最新信息显示，我国南、北方流感活动水平持续下降。

根据北京季节性流感以往的流行特征，结合目前的监测数据分析，预计未来北京流感病毒活动度将持续呈现下降态势，并于3月中旬后逐渐进入非流行期水平。

不过，随着春节返程高峰到来，短期内人群流动大幅增加，交通工具上和等候场所的人群密集以及聚会交流增加等因素会增加流感等呼吸道疾病的传播风险。因此，北京市疾控中心提醒，旅途要注意预防流感，加强个人防护。

贴 士

1 注意保暖

外出时穿着保暖衣物，根据周围温度适时增减，防止着凉。

2 注意规律饮食

旅途中也应当按时规律饮食，多喝热水，适量摄入富含维生素矿物质等的水果蔬菜。

3 注意个人卫生习惯

咳嗽或打喷嚏时用纸巾、毛巾等遮住口鼻，尽量不用手触摸眼睛、鼻子或嘴部。

尽量不用手触摸公共设施如门把手等，有条件者可用随身携带消毒湿巾清洁。

4 携带预防用品及药物

外出时随身携带防护口罩，在不得不与流感样症状者接触时戴上防护口罩。外出旅行时建议随身携带流感防治药物如退烧药、止咳药等。

5 密切关注身体状况

若出现流感或感冒样症状，应戴上防护口罩。如自我感觉病情加重，应及时就医，按医务人员要求积极配合治疗，防止病情加重出现意外。

责任编辑：张岩