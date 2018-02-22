海口三港恢复通航:能见度好转 滞留车辆八千余辆

原标题：港区海域能见度好转达到安全通航标准，海口三港恢复通航
2018年2月21日，海南海口，滞留在滨海大道上的准备出岛车辆。 东方IC 图
[海口海事局通知]目前，海安各港区海域能见度好转，达到安全通航标准，06：30秀英港和新海滚装码头恢复通航，请各单位和船舶做好水上交通安全生产工作。
[海口海事局通知]目前，海安粤海北港海域能见度好转，达到安全通航标准，05：45粤海南港恢复通航，请各单位和船舶做好水上交通安全生产准备。
[04：59消息]：目前，三港外道路有6147辆车辆滞留，港内约有2415辆车辆待渡，共计8562辆，比前半小时减少0.9%。交通压力还很大，请各位现场旅客听从交警指挥，建议其他过海车辆暂不出发前往海口三港，通航及路况等有关信息会随时通报，请您及时关注FM95.4、FM100了解。
来源：海口海事局
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