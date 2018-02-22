新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

海口三港恢复通航:能见度好转 滞留车辆八千余辆

海口三港恢复通航:能见度好转 滞留车辆八千余辆
2018年02月22日 08:20 澎湃新闻
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：港区海域能见度好转达到安全通航标准，海口三港恢复通航

2018年2月21日，海南海口，滞留在滨海大道上的准备出岛车辆。 东方IC 图2018年2月21日，海南海口，滞留在滨海大道上的准备出岛车辆。 东方IC 图

　　[海口海事局通知]目前，海安各港区海域能见度好转，达到安全通航标准，06：30秀英港和新海滚装码头恢复通航，请各单位和船舶做好水上交通安全生产工作。

　　[海口海事局通知]目前，海安粤海北港海域能见度好转，达到安全通航标准，05：45粤海南港恢复通航，请各单位和船舶做好水上交通安全生产准备。

　　[04：59消息]：目前，三港外道路有6147辆车辆滞留，港内约有2415辆车辆待渡，共计8562辆，比前半小时减少0.9%。交通压力还很大，请各位现场旅客听从交警指挥，建议其他过海车辆暂不出发前往海口三港，通航及路况等有关信息会随时通报，请您及时关注FM95.4、FM100了解。

　　来源：海口海事局

　　点击进入专题

责任编辑：霍宇昂

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区