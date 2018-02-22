春节长假影响股市的10大消息：事关你的钱袋子

原标题： 事关你的钱袋子：春节长假影响股市的10大消息（附点评）

美联储公布1月FOMC会议纪要

北京时间2月22日凌晨3点，投资者密切关注美联储公布的1月份货币政策会议纪要，本次会议纪要中各个委员货币政策基调的观点，或是市场关注焦点。美联储在1月的会议声明中预计，今年美国通胀将上升，美联储向市场释放了年内继续渐进升息的鹰派基调。市场人士将此解读为对3月加息的铺垫。

点评：每经小编（微信号：nbdnews）注意到，今日凌晨公布的FOMC会议纪要显示，多位美联储官员暗示上调了近期增长预期，几乎所有官员仍预计通胀会达到目标；大多数官员预计，经济走强增加了未来加息可能性。

值得注意的是，美联储公布1月会议纪要后，美国三大股指上演冲高回落尾盘快速跳水走势，市场对加息的担忧情绪再次升温。截至收盘，道指下跌166.97点，完全回吐纪要公布后一度出现的300余点涨幅，纳指下跌0.22%报7218.23，标普500指数收跌0.55%，险守2700点。

▲图片来源：视觉中国

春节档第三部十亿级电影诞生！档期总票房突破50亿元

截至2月21日11时20分，电影《红海行动》成为继《捉妖记2》、《唐人街探案2》后第三部春节档票房突破10亿元电影，目前春节档总票房已达50亿，同比增长近七成。注：截至目前，《捉妖记2》总票房为15.87亿元，《唐人街探案2》总票房为16.67亿元，《红海行动》总票房为10.04亿元。

点评：申万宏源传媒互联网周建华团队表示，影片质量助推春节档整体票房预计实现55.34亿，同比增长70.7%，远超市场15%-20%左右的增长预期，远高于全年行业15%增长的预期。春节大年初一到初六6天票房同比增长预计分别为58%、80%、72%、74%、59%、60%。

驱动高增长核心原因有三：一是国产影片内容质量大幅提高，口碑驱动；二是2017银幕数增长23%，供给拉动；三是春节返乡+新消费升级，渠道下沉三四线符合春节人口流动潮，推高票房增长。

内容为王，春节档内容重点利好的个股：

1）唐人街探案2：万达电影、中国电影

2）捉妖记2：横店影视、中国电影、光线传媒等

3）红海行动：博纳影业、鹿港文化等

4）熊出没·变形记：光线传媒

利好的院线股：

万达影视、金逸影视、横店影视、中国电影、上海电影

▲大年初一，影院内人潮涌动（每经记者 毕媛媛摄影）

春节假日前三天全国旅游接待总人数累计2.14亿人次 同比增9.7%

据人民日报报道，经国家旅游局数据中心综合测算，2月17日全国旅游接待总人数8700万人次，同比增长10.6%，实现旅游收入1107亿元，同比增长10.7%。春节假日前三天，全国旅游接待总人数累计2.14亿人次，同比增长9.7%，实现旅游收入累计2582亿元，同比增长9.9%。

点评：东方证券表示，在多因素作用下大盘下挫明显，旅游板块因前期涨幅较大也出现了明显调整。但随着春节旺季渐进，板块亦有望迎来旺季行情，业绩优良确定性强的龙头将率先迎来修复，调整带来较佳布局窗口，建议继续超配旅游。税+酒店仍具有行业性的大机遇，景区则要重视自下而上的个股逻辑，寻找业绩成长确定性高的品种。目前阶段核心策略仍是重点配置子行业好、业绩有望持续超预期的龙头白马中国国旅及酒店龙头。

上交所：进一步明确上市公司大股东通过大宗交易减持股份事项

2月14日，上交所发文进一步明确上市公司大股东通过大宗交易减持股份相关事项，特定股份和特定股份以外股份进行大宗交易应当通过不同通道申报，上市公司大股东减持特定股份的，应当通过本所大宗交易系统的“大宗特定股份减持申报接口”提交大宗减持申报数据；减持特定股份以外股份的，应当通过本所大宗交易系统的普通申报接口（以下简称大宗交易普通通道）提交大宗减持申报数据。

多家公司发布复牌公告

亚太药业：签署投资合作框架协议，22日复牌；

劲胜智能：重大事项将构成重大资产重组，22日复牌；

佳讯飞鸿：控股股东采取措施消除平仓风险，22日起复牌；

天夏智慧：控股股东采取措施消除平仓风险，22日起复牌；

三变科技：终止重大资产重组，22日起复牌；

神州长城：所筹划资产注入事项构成重大资产重组，22日复牌；

大连电瓷：股权质押融资风险降低，22日复牌。

▲图片来源：视觉中国

中国2017年增持美债1265亿美元，为七年来最大力度

根据美国财政部周四在华盛顿公布的数据，截至去年12月，中国持有的美国国债同比上升1265亿美元，至1.18万亿美元。中国仍然是美国最大的海外债券持有国，其次是日本，持有量在12月连续第五个月下降，至1.06万亿美元，截至2016年底为1.09万亿美元。据彭博报道，中国去年对美国国债的增持力度创下2010年以来最大，表明中国对美国债务的需求仍然保持坚挺。

保监会：坚决禁止脱离实体经济的假创新和伪创新

保监会副主席陈文辉近日表示，将稳步推进保险资金运用改革创新，对脱离实体经济、逃避监管的假创新、伪创新，将予以坚决禁止。保险资金运用要服务保险保障主业，投资标的应当以固定收益类产品为主，股权等非固定收益类产品为辅；股权投资应当以财务投资为主、战略投资为辅，即使进行战略投资，也应当以参股为主。

央行：会同相关部门修改完善资管新规

中国央行14日晚间发布四季度货币政策执行报告，表示实行稳健中性的货币政策，防范化解重大风险的任务依然艰巨，会同相关部门进行修改完善资管新规，适时推动前期出台的逆周期调控政策回归中性。

防范化解风险同样是央行下一步工作的重中之重，报告特别提及了几个需要重点关注的几大领域：

1、加强对企业债务风险、银行资产质量和流动性变化情况、房地产市场、互联网金融、跨境资金流动、跨行业跨市场风险等领域的风险监测和防范。

2、做好《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》社会意见的研究吸收工作，会同相关部门进行修改完善，按程序报请国务院批准发布。

3、继续推动出台金融控股公司监管规则，明确市场准入、公司治理、资本充足、关联交易等监管要求，探索完善相应的监管机制。

4、在控制总杠杆率的前提下，把国有企业降杠杆作为重中之重，深入推进市场化法治化债转股。

5、进一步规范地方政府举债融资，防范化解地方政府债务风险。

6、加强金融监管协调，统筹政策力度和节奏，防止叠加共振。履行好国务院金融稳定发展委员会办公室职责，坚持综合施策，打好防范化解重大金融风险攻坚战，守住不发生系统性金融风险的底线。

本周980.66亿市值限售股解禁，涉及58家上市公司

数据显示，本周（2月22日-2月23日）共有58家公司限售股陆续解禁，合计解禁量76.83亿股，按2月14日收盘价计算，解禁市值为980.66亿元。

从解禁市值来看，解禁市值居前三位的是：国投资本（210.24亿元）、木林森（139.45亿元）、白银有色（72.45亿元）；

从个股解禁量来看，解禁股数居前三位的是：国投资本（17.32亿股）、白银有色（12.67亿股）、香江控股（5.9亿股）；

从解禁股份占比来看，占总股本比例前三位的是：木林森（69.28%）、济民制药（64.71%）、唐德影视（62.44%）。

我国网络直播用户规模达4.22亿，行业监管力度不断提升

中国互联网络信息中心（CNNIC）日前发布的第41次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，2017年，我国网络娱乐类应用用户规模保持高速增长，其中网络直播用户规模达到4.22亿，年增长率达到22.6%。

点评：“强烈的市场需求、政策的鼓励引导、企业的资源支持共同推动网络文化娱乐产业进入全面繁荣期。”中国互联网络信息中心分析师郭悦认为，2017年网络直播行业延续了蓬勃发展的趋势。从已上市企业的直播服务营收来看，各大网络平台的网络直播业务营收仍保持高速增长。

本周公布数据一览

2月21号本周三：

美国2月Markit制造业PMI初值；欧元区2月制造业PMI初值；法国2月制造业PMI初值；德国2月制造业PMI初值；日本2月制造业PMI初值；

2月22日本周四：

美国1月谘商会领先指标环比；法国1月CPI环比终值；法国1月CPI同比终值；德国2月IFO商业景气指数；英国四季度GDP季环比初值；英国四季度GDP同比初值；

2月23日本周五：

欧元区1月核心CPI同比终值；欧元区1月CPI同比终值；欧元区1月CPI环比；日本1月全国CPI同比；日本1月全国核心CPI（除生鲜食品）同比。

责任编辑：霍宇昂