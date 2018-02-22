史上最强春节档:7天票房突破55亿元 刷新历史纪录

原标题：春节档7天票房逾55亿元 电影市场望重迎黄金时代

7天逾55亿元，新春电影市场热度“爆表”——“史上最强春节档”仅用4天就超越去年7天的总成绩，还刷新了多项票房纪录。此前，元旦档、1月票房已双创新高，如今，春节档的红火之势让2018全年的电影市场更受期待。

据淘票票专业版数据统计，2018年春节档（2018年2月15日至21日17时）7天票房合计超过55亿元，大幅刷新历史纪录。大年初一至初三的3天票房就突破32亿元，截至初四（41.07亿元）已大幅超过去年春节档7天的水平。数据显示，2017年、2016年、2015年的春节档票房分别为34.28亿、30.9亿、18.18亿元。对比看，去年、前年春节档票房同比增幅约11%、70%，今年增幅约六成，重迎高增长。

其中，大年初一单日实现票房12.65亿元，观影人次3226.5万，安排场次38.7万，平均票价39.2元；而去年大年初一票房为8.09亿元，观影人次2136.9万、场次31.8万、平均票价37.8元。对比来看，今年初一的票房成绩在各个指标上均超去年，尤其单日票房总额同比增长超过56%。此前，曾有市场人士预测大年初一的票房将达到10亿元，结合目前情况看，上述预测低估了观众的观影热情及电影市场的火爆程度。

具体来看，今年春节档基本是大年初一上映的《捉妖记2》《西游记女儿国》《唐人街探案2》《红海行动》等6部国产电影的天下，档期内排片率合计占比均超过99%，多部影片创出纪录。如《捉妖记2》在12月16日的单日票房达到5.41亿元，打破《速度与激情8》保持的单日最高4.88亿元票房纪录，而票房神话《战狼2》的最高单日成绩为4.26亿元（目前排第三位）；再如《唐人街探案2》在2月16日至19日的单日票房分别为3.38亿元、3.24亿元、3.19亿元、3.15亿元，是国内首部连续4天单日票房破3亿的影片。

影片大卖，最高兴的莫过于背后的投资方。据中国电影票房数据，春节档（截至21日17时）票房收入排名为：《唐人街探案2》17.88亿元、《捉妖记2》16.53亿元、《红海行动》10.96亿元、《西游记女儿国》6.04亿元、《熊出没5》4.03亿元、《祖宗十九代》8458.46万元。其中，《唐人街探案2》由万达电影和中国电影联手推出，《捉妖记2》背后是光线传媒、横店影视、中国电影、金逸影视等，《红海行动》则主要由博纳影业出品。

总体上看，2018年春节档的票房收入和影片整体口碑均优于往年。对此，有业内人士认为，电影市场或许已重新迎来黄金时代。

来源：上海证券报

责任编辑：霍宇昂