游客逃离海南：3公里路堵13个小时才坐上返航轮渡

原标题：逃离海南特写：3公里路堵了13个小时 才坐上返航轮渡

封面新闻记者 李秀江

春节回家经历“人在囧途”只是电影的桥段，如今春节返程“人在囧途”正在海南上演。相比滞留的游客而言，50多个小时的路途对于游客黄子（化名）一家6口来说，还是幸运的：20日（初五）早上，黄子一家从文昌自驾游返程回到海口，准备坐轮渡返回内陆，结果被堵在距离秀英港3公里开外，从早上11点堵到第二天凌晨1点过，足足堵了13个多小时，才得以坐上轮渡离开。“回到家心情五味杂陈，觉得很累，但又觉很激动，至少我们平安回来了！”

遭遇

3公里被堵了13个小时

22日下午3点多，回到重庆家中的黄子一家，来不及放下车上的行李，就躺在沙发上了。“这个自驾游真的太累了，我现在只想睡一觉！”

这一次海南之旅，对于他们来说，简直是一场不敢回忆的梦靥。2月11日，向往阳光和沙滩的黄子带着一家老小共6人自驾到海南环岛旅行。三亚、文昌、海口，在岛上他们度过了惬意的春节，也遇到了来自全国各地的游客。

去的路程，他们花了约40个小时从重庆到了海南，按照计划20日返程，在上班前一天就能正常到家。没想到计划根本赶不上变化，一路上却遭遇了“囧途”。

“我朋友提前两天离开，当时就提醒我堵了五六个小时，我心想，晚点走可能情况好的多！”20日一大早，黄子便开车从文昌往海口返程，前面都还好，到了海口就开始堵起来了！黄子说，让他万万没想到的是，在滨海大道往秀英港的方向，车辆越来越多，眼看着还有三公里就到轮渡口，车辆却以动不了。“我以为只有三公里，最多等个把小时就没想到一等就是13个小时。”黄子说，从上午11点就到达所在地，一直等到第二天凌晨1点以后，车辆才上了轮渡。、

开了一天车的他，忘记了身上的疲惫，也毫无睡意。“轮到我们上船了，感觉从捡到黄金还要那个激动！有种死里逃生的感觉！”黄子说。

见闻

三条道路轮流放行 现场上万辆成了“停车场”

黄子一家离开当天，海南一直是大雾，白天港口轮渡运输受到了非常大的影响，从秀英港到海峡对面不足100海里的航程，平时只需约1小时，“当天最快的都要三四个小时，时间长的要五六个小时。”黄子说，到了晚上，气象条件虽然有所改善，但是沿着滨海大道往秀英港口的方向，还有丘海大道和港集路一共三条道路车辆不断汇入，长时间累积将那里变成了“停车场”，上万辆车排长队几乎无法动弹。“有时候一个小时走不到1公里”

当天，当地政府部门出动了大量警力维持现场秩序，给车上的老人和孩子发放盒饭和矿泉水等物资。也有游客干脆下车到路边的便利店休息等待通行的消息。一开始，很多人无法大小便只能在车上自行解决，后来当地安排了一些移动厕所，缓解了一定的压力。

“现场的秩序整体还是不错，但是大家回家心急，还是发生了一些意外。”黄子说，三条入港道路实行了轮流放行的措施，每一次放行间隔时间较长，有些车辆为了争抢前前入港，一路上车辆擦挂频频，有的情绪激动的游客，甚至因此发生不愉快肢体接触。

目前，当地仍有大量游客滞留，疏散工作仍在进行。

责任编辑：李伟山