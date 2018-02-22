原标题：雄安市民服务中心项目加速实施！地下综合管廊主体结构全面完工

雄安市民服务中心项目是雄安新区首个重大工程项目，为保证项目连续施工，春节期间，3000多名建设者坚守一线。项目的最新进度如何？建设者们是怎样过节的？

项目加速实施



7栋单体进入装饰装修阶段

2月18日，雄安市民服务中心项目建设现场鸟瞰图。

目前，施工现场正如火如荼地建设，8个单体同时施工，会议中心等7栋单体进入了装饰装修阶段，企业临时用房进入集成房屋大面积吊装阶段。

项目建设现场。

建设者们坚守工作岗位。

雄安市民服务中心主体结构全面封顶。

项目比同体量工程建设速度快2-3倍



所有的安装配件都在基地预制。

项目建立了机电设备安装数字化预制加工基地，运用精度500级BIM技术建模，采用二维码编号、手机APP以及VR技术交底，配备数字切割、自动焊接等先进设备，所有的安装配件都在基地预制，同时，压缩设计周期、进行工艺优化、减少湿作业，节省工序交替时间，极大地提高建设效率，项目比同体量工程建设速度快2-3倍。

BIM建模。

工人们在施工现场。

地下综合管廊主体结构全面完工



管廊作业面。

管廊内部支架。

2月19日，雄安新区首条地下综合管廊主体结构全面完工，土建验收通过率达100%。目前，大部分管廊开始拆模回填，进入内部安装阶段。

管廊作业。

雄安市民服务中心项目地下综合管廊总长约3.3公里，于1月9日开始动工，2月3日完成19.8万方土方量开挖，春节期间不间断建设，实现主体结构全面完工目标。

管廊建成后，燃气、供电、通信、排污等管道都会被收进管廊中，保障供电、排水供热、光缆等系统的安全高效运转，可有效杜绝“拉链马路”现象。后期无需反复开挖路面，直接在管廊中对各类管线进行抢修、维护、扩容改造等，大大缩减管线抢修时间，降低后期每次抢修的开挖成本和对道路通行的影响。

他们，感动你我



建设者们正在加紧施工。

雄安项目春节不停工，3000多名建设者是怎样度过的？大年初二到初三，中央电视台《新闻联播》《新闻直播间》等栏目，对春节期间不停工的雄安市民服务中心项目密集报道，展现了中建集团用新模式、新技术、新速度建设雄安新区的最新情况，展现了春节期间坚守在工作岗位的建设者与家人团聚的感人场景，更展现了新时代建设者们的新风貌、奋斗者的新姿态。

2月17日，大年初二



央视《新闻直播间》栏目聚焦雄安市民服务中心项目。

智慧建造系统。

2月17日，大年初二，雄安市民服务中心项目登上央视新闻频道《新闻直播间》栏目，记者带大家走进项目建设现场。

2月18日，大年初三



“过年了，你有没有吃上妈妈包的饺子，有没有抱抱自己的孩子。”2月18日，中央电视台《新闻联播》“春节海采·你在哪里过年”聚焦雄安市民服务中心项目，雄安中建三局工人张茂龙、侯伟强、郝杰、王元飞接受了记者采访，通过《新闻联播》全国人民看到了他们“舍小家，为大家”的动人故事。

当记者问道：“今天春节你回家过年吗？”春节期间要坚守在建设一线的侯伟强、张茂龙笑着对记者说：“年有很多，但是这个项目只有一个。”“我们自从到雄安新区，正儿八经地感受到了建设者的伟大和建设者的速度。”

2月18日，中央电视台《新闻直播间》“有你的地方才是家”栏目聚焦雄安市民服务中心项目工地团圆，对工长曹彦春进行了近5分钟的报道。

作为工长，曹彦春一天接200多个电话很正常，最多接过400多个。“每天都忙到两点、三点，第二天早上你还得早点起来”，曹彦春说，晚上回去恨不得脸都不洗，一躺下就睡觉。

由于工期紧、任务重，工地上管理人员都没有回家过年。为此，项目安排了反探亲，家属可以到工地上与亲人团圆。但是曹彦春的女儿刚满四个月，他心疼妻子一个人带着孩子，要经受旅途奔波之苦，所以不打算让她们过来。但是央视记者给了曹彦春一个惊喜，在事先没有告诉曹彦春的情况下，带着他的妻子、女儿、父母来看望他，才有了视频中那催人泪下的画面。

责任编辑：霍宇昂