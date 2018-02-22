广东载970余人客滚轮与运输船碰撞 2人下落不明

原标题：广东湛江徐闻县海安新港航道发生船舶碰撞事故，2人下落不明

2月22日凌晨零时46分许，在广东湛江徐闻县海安新港航道1号至3号灯标之间水域发生一起两艘船舶碰撞事故。事故造成5人落水，其中3人被救起，2人下落不明。

据初步查明，一艘海南陵水籍新盈F069号钢板运输船（长28米）于2月22日凌晨零时46分许行至海安新港航道1号至3号灯标之间水域时，与从海口秀英港开往海安新港的客滚轮“海口9号”发生碰撞，造成海南新盈F069号船上的5人落水，船只沉没。客滚轮“海口9号”上的970多人无人伤亡。事故发生后，“海口9号”客滚轮当即组织实施救援，救起新盈F069号钢板运输船3人，另2人下落不明。被救起的3人无生命危险，已得到妥善安置。目前，“海巡09046”号船，海警、南海救助局、湛江渔政的船只仍在海上搜救。

徐闻县委县政府主要领导接报后，立即亲赴现场，迅速组织县政法、安监、交通、海洋渔业、海峡办、海事、粤西航道、海安新港及海安镇等部门开展救援工作。6时许，“海口9号”客滚轮已被引航至海安港（旧港）靠岸停泊，船上的970多名旅客和140辆车全部安全上岸离港。至7时许，搜救工作仍在继续进行。为了确保海上的交通安全，海安新港航道一度处于实施交通管制状态。湛江市委书记郑人豪、市长姜建军第一时间作出全力搜救落海船员及确保海峡航道畅通的指示，市委常委、常务副市长曹兴率队赶赴现场一线指挥。

事故原因正在进一步调查之中。

责任编辑：霍宇昂