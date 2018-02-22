中国最能花钱的城市 除了北上广深是它

原标题：中国最能花钱的城市，除了北上广深竟是TA！别拦我，我要去开店！

中国春节历来是消费旺季，买买买是春节假期不变的旋律。

商务部最新统计数字显示，从除夕到正月初六，全国零售和餐饮企业实现销售额首破9000亿，数额约9260亿元，比去年春节黄金周增长10.2%。

那么，到底哪的人最爱花钱？除了北上广深，有一个城市亮了！感觉整个城市，空气中都是商机的味道。。。

厉害了！中国春节消费首破9000亿

中国春节消费节前就拉开序幕，除传统年货、食品烟酒、应季服装等商品热销外，智能电子产品、节庆花卉、健康保健产品也成为热卖年货。

一些老字号、特色酒店的年夜饭、团圆饭预定率达100%。

商务部统计数字显示，

从除夕到正月初六，全国零售和餐饮企业实现销售额约9260亿元，比去年春节黄金周增长10.2%。

到底是谁在买买买，哪里的人最能花钱？

中国银联网络数据显示，

春节期间，购物类交易金额同比增长39.2%，

其中，金额最高的5个城市分别是北京、上海、深圳、广州、郑州。

除了购物，吃当然是春节假期的主旋律。

数据显示，

春节期间，餐饮类交易金额同比增长40%以上，餐饮类单笔交易金额同比增长35%，中高端餐饮服务增长明显。

其中，餐饮类消费交易最高的5个城市分别是北京、上海、广州、深圳、佛山。

除此之外，全国娱乐类消费“郑州”再次挺进前5名！

数据显示，

春节期间以游乐园为代表的娱乐类消费交易金额同比增长47%，电影等文艺类消费交易金额同比增长57%。

其中，娱乐类消费交易最高的5个城市分别是北京、郑州、深圳、上海、天津。

中国民众春节出境游爱去哪？

数据显示，

春节黄金周期间，国人到访的国家数达127个，较去年增加10个，

其中，一带一路沿线国家和地区比较受国人欢迎，在当地的消费规模同比增长20%。而境外游人次最多的五个国家和地区分别是中国香港、日本、中国澳门、泰国以及中国台湾；

另外，斯里兰卡、俄罗斯、土耳其、澳大利亚和柬埔寨也大受国人青睐，到这五个国家旅游人次增速最快。

春节消费首破9000亿 品质消费成亮点

商务部最新统计数字显示，

从除夕到正月初六，全国零售和餐饮企业实现销售额约9260亿元，比去年春节黄金周增长10.2%。品质消费成为今年春节消费市场的一大亮点。

春节假期全国共接待游客3.86亿人次

国家旅游局综合统计，

今年春节长假，全国共接待游客3.86亿人次，同比增长12.1%；旅游人数再创新高。

实现旅游收入4750亿元，同比增长12.6%。

广东、四川、湖南、江苏、河南等省份接待游客人数排名靠前。

这个假期你贡献了多少？

责任编辑：李伟山