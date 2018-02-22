天价机票 原来是符合规定的？

原标题：天价机票，竟然是符合规定的？

节后开工的第一天，有人已经坐在办公室，有人还滞留在海南岛。

最近几日，由于受到大雾影响，琼州海峡能见度未达到通航条件，海口几大港口多次短暂停航，导致大量从海南出岛的车辆在港口严重滞留。

票务网站截图

有媒体记者在多家购票平台搜索从三亚起飞的机票信息，先后将目的地设为广州、深圳、长沙、重庆、西安、北京等地，发现从三亚起飞至多地的机票价格均破万，一些机票甚至接近两万。即便如此“天价”之下，平台上仍显示的是“票量紧张”的字样。

面对“上了天”的机票价格，出现了两种声音，一种认为这是在“趁节打劫”、“趁雾打劫”，另一种认为这是正常的市场调节行为。

据媒体报道，海航和南航两家航空公司对此解释称，海南属于春运期间的热门目的地，机票供不应求，票价自然上涨，但目前的机票价格都是“在相关规定以内”并向有关部门备过案。加上海南岛受海峡阻隔，对外交通极端不便，机场吞吐量极其有限，过海轮船无法持续、高效地运输，使得供需不平衡更加明显。

“天价机票”合理吗？

有人说，市场机制不应成为票价上天的借口，接着反手把锅甩给了今年年初的民航票价改革。

2018年年初，国家发改委、民航局发布了《关于进一步推进民航国内航空旅客运输价格改革有关问题的通知》。与以往相比，此次《通知》进一步放宽了市场调节价的范围。

《通知》规定，5家以上（含5家）航空运输企业参与运营的国内航线，由航空公司每航季选择一定数量的航线调价公布票价，即票价实行市场调节价，由航空企业依法自主制定。

此外，每家航空运输企业每航季上调实行市场调节价的经济舱旅客无折扣公布运价的航线条数，原则上不得超过本企业上航季运营实行市场调节价航线总数的15%（不足10条航线的最多可以调整10条）；每条航线每航季无折扣公布运价上调幅度累计不得超过10%。

也就是说，每条航线每航季原价机票最大可以上调10%。

哪类机票会有上调10%的可能？民航专家綦琦此前分析称，机票价格取决于市场的供需关系。春节黄金周和“十一”黄金周，返乡和旅游热门城市航线机票上浮价格的可能性较大。

将定价权交给航空公司，实行机票价格市场化会不会引发票价大幅上涨？綦琦对此表示，成交价格和最高限价是两回事。《通知》为相关航空公司规定了提高价格的天花板，但并不代表会贸然大面积提价。

中国民航管理干部学院教授邹建军表达了相似观点。他在接受媒体采访时指出，机票价格主要由市场需求、座位供给、航班时刻、季节、竞争情况等多种因素构成。一条航线的经济舱全价相对固定，主要由航距决定，价格需经民航局审批。民航局虽放开了部分航线的机票定价权，但也设置了“累计涨幅不超10%”的价格天花板进行把控。

李鹏程 摄 来源：中新网

有观点认为，民航局放开价格管控或许在淡季影响不明显，但一旦年进入旺季，民航票价弹性和利润弹性将非常大，机票价格或将出现明显增长。对此，业内人士也提醒，在民航运价放开的大趋势下，如何约束旺季机票价涨幅，将成为今后规范市场发展的重要内容。

至于海南超万元高企的机票价格，海航客服回复表示，目前价格破万元的机票大多为商务舱的全价票，并非经济舱票价暴涨至万元。目前的机票价格都是“在相关规定以内”，并向有关部门备过案。

票价谁来定？

回顾以往可以发现，中国航空机票价格管制也经历了一个由紧到松、由政府管制到市场定价的过程。

1992年以前，航空机票完全由政府定价；1997年允许航空公司在规定范围内确定某些特殊票价；2004年，民航国内旅客运价以0.75元/客公里为基准价，在+25%和-45%的幅度内由航空运输企业自主定价。

2013年，民航局会同国家发改委决定，对31条与地面交通运输方式形成竞争且由2家以上（含2家）航空公司共同经营的国内航线的旅客运价实行市场调节价，开启了民航国内旅客运价进一步改革的进程。

在此后的2014年和2016年，将实行市场调节价的航线数量增加到101条、370条。至今年年初，民航局发布《通知》进一步放宽了市场调节价的范围。

据媒体报道，截至2017年底，中国实行市场调节价的航线达到1030条。但数据显示，截至2016年底中国共有定期航班航线3794条。按此计算，目前放开价格管制航线依然不足半数。

贺晟 摄 来源：中新网

民航票价改革仍在路上，未来的完全市场化定价才是改革的终极目标。根据2015年民航局相关政策文件，到2020年，市场决定价格机制基本完善。这意味着，民航国内旅客运价将在2020年全部实现市场调节价。

东航股份总经理马须伦此前表示，在国内激烈的民航竞争环境下，机票定价空间完全放开的结果是双赢，这将倒逼航空公司强化管理，研究价格策略。另外，机票价格没有彻底实施自主定价前，民航的价格和服务都同质化，自主定价会对航空公司的管理和运营带来极大触动。

业内也有观点认为，价格管制的放松，在民航运行保障资源供给难以满足需求增长的大背景下，可能会呈现两极分化的局面，即需求充裕市场价格上扬，需求不足市场可能快速下滑。（冯玲玲）

责任编辑：李伟山