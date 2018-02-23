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2980名十三届全国人大代表选出 名单拟于24日公布

2980名十三届全国人大代表选出 名单拟于24日公布
2018年02月23日 09:57 新华社
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　　#新华社快讯# 全国35个选举单位选出2980名十三届全国人大代表。代表资格审查委员会审查认为，代表资格全部有效，23日提请全国人大常委会确认。代表名单拟于24日公布。

责任编辑：初晓慧

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