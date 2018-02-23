他们是红海行动特战队原型 用这种方式体验年味

原标题：《红海行动》特战队原型春节这样过！

来源：法律与生活杂志

大年初一上映的军事动作大片《红海行动》，凭借真实的故事背景、真枪实弹的震撼场面，艺术化再现了2015年中国海军在也门的撤侨行动，成为春节长假中人们讨论和关注的热点。

影片中“蛟龙突击队”原型正在远海训练

海军陆战队有“陆地猛虎、海底蛟龙、空中雄鹰”的美誉，而“蛟龙突击队”堪称尖刀中的尖刀。其执行任务一般以小组为单位，隐蔽地渗透到敌人后方执行任务。

《红海行动》第一次用电影的形式向全世界展示了中国海军“蛟龙突击队”。

然而，故事中的原型、电影里的特战队员还无暇走进影院，欣赏自己在屏幕上的风采，此刻，他们正航行在东印度洋，整个假期是在高强度的远海训练中度过。

航行在东印度洋的海军远海训练编队，战斗警报随时拉响，这是一场武力营救演练，演练模拟商船遭海盗劫持，编队立即启动一级反海盗部署，全速赶往事发海域。担负突击任务的陆战队员搭乘直升机飞抵商船船尾，实施滑降。

另一组陆战队员搭乘舰载小艇快速接近商船，并展开登临搜捕。

在解救人质的同时，突击小组对动力、通信等重要舱室展开搜索排查，摸清海盗所在位置后，迅速将其制服。

编队在陌生海域开展的这次武力营救演练，不仅要求舰艇、直升机、小艇密切协同，更要求陆战队员具备过硬的军事技能和临机处置能力。春节长假期间，像这样紧贴实战的演练每一天都在上演。官兵们在高强度的战备训练中感受着别样的年味。

责任编辑：张岩