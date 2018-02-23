安徽省4A级以上旅游景区已实现无线网络全覆盖

原标题：安徽4A级以上景区无线网全覆盖
记者近日从安徽省旅发委获悉，目前安徽省4A级以上旅游景区、四星以上旅游饭店和五星级农家乐示范点已实现无线网络全覆盖。今年，全省将推进3A级旅游景区无线网络覆盖工作，并利用卫星遥感技术对全省旅游景区和重点旅游项目进行影像数据采集，为旅游管理部门和广大游客提供全域全时的信息管理服务。近年来，安徽省大力推进智慧旅游建设，去年10月投入运行的省旅游产业监测中心，实现对全省旅游景区实时接待情况、客源市场情况、旅游投诉等10项动态监测。去年，16个市和广德县、宁国市、绩溪县、泾县、霍山县完成旅游产业监测中心建设；全省4A级旅游景区视频信号接入国家、省旅游监测中心进展顺利，接入率达到98.9%。
来源：中安在线
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