原标题：纪委干部和留置对象在一起的春节怎么过

来源：长安街知事

节后上班短短几天，中纪委和各地纪委接连发布重磅消息。

大年初七，中纪委公布今年1月全国查处违反中央八项规定精神问题汇总表，山西纪委通报4名厅官处分情况。昨天下午，武汉副市长李忠落马。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，即使是在假期中，仍有许多纪检干部奋战在工作岗位上。

为了陪留置对象一起过春节，大年三十晚上，浙江省纪委第十三纪检监察室全员留在办案点。该室正在处理的案件属于窝案，案情复杂，涉及面较广，留置对象人数又多，室主任邵锋早早地号召内审组成员陪留置对象们跨过这个特殊的夜晚。

除了陪吃年夜饭，专案组还特地安排留置对象观看春节联欢晚会。考虑到春节期间外查工作无法开展，纪检干部们就利用假期对材料进行分析研判。

节假日“四风”问题易发多发，春节前，中纪委印发通知，要求确保春节风清气正。放假期间，各地纪检监察部门普遍建立值班、报告和督办制度，开展明察暗访。

在江西，省纪委从省财政厅、省审计厅、省委接待办等部门抽调人员组成5个检查组，在春节期间对全省11个设区市和部分省直单位、驻昌办事处持续开展落实中央八项规定精神进行检查。

这次检查不搞大规模出击，注重到问题单位开展“点穴式”检查，省纪委协调税务部门调取并梳理153个党政机关、国有企事业单位的购物发票信息，从中筛选出疑似公款吃喝、公款接待、购买高档烟酒的问题发票，然后从商场、酒店进一步摸排购物小票、购物刷卡等具体信息，交由各检查组进行实地核查。

春节过后，纪检干部们更是迅速收心归位，进入工作状态。

细心的小伙伴可能会发现，在刚刚公布的全国查处违反中央八项规定精神问题汇总表中，首次出现了“政务处分”这一新的表述，替代了原来的“政纪处分”。

虽然仅有一字之差，但这一表述的改变，其实是国家监察体制改革试点的重要内容。

众所周知，今年以来，随着全国各地人民代表大会相继召开，各省、市、县三级监察委员会相继成立并履行监督、调查、处置职责，迅速有效开展工作。

监委组建后，进一步扩大了监察对象的范围。对于各行各业行使公权力的公职人员来说，无论是不是党员，是不是领导干部，是何身份，都将纳入监察委的监督范围，实现监察全覆盖。

而改革前使用的“政纪处分”，主要针对行政机关及其工作人员，适用范围过窄。

“政纪”是历史形成的，我们党早在陕甘宁边区就开始使用这一概念。改革开放以来，随着依法治国深入推进，我国法律体系不断完善，所有“政纪”均已成为国家立法，由《公务员法》、《行政机关公务员处分条例》等法律法规加以规定。

“政务处分”的适用范围则更广，不仅包括公务员，还包括其他行使公权力的公职人员，体现了权责对等、失责必究的基本精神。

在全面依法治国条件下，党纪与法律之间没有中间地带。监察机关依据相关法律对违法的公职人员作出政务处分决定，将进一步推动依法执政，实现纪法分开和纪法衔接。

此外，在节后上班首日这一关键节点，中纪委就公布违反中央八项规定精神问题汇总表，并且使用了新表述，再次释放了“纠正‘四风’不能止步，作风建设永远在路上”的强烈信号。

与此同时，各地纪委也正以奋斗的姿态投入到新一年的工作中。

大年初七上午8时，在福建省纪委监委办公楼，省委常委、省纪委书记刘学新进行简短的新春祝福之后，大家随即各就各位，开始新年上班第一天的忙碌。

春节前夕，福建省委部署开展2017年度全面从严治党主体责任落实情况检查，派出15个检查组，由省委常委和党员副省长带队。春节过后，正是检查的集中期，各检查组立即行动起来。

河南纪检干部则以学习姿态步入工作状态。22日上午，省纪委监委组织理论学习中心组（扩大）集体学习，学习习近平总书记“1·5”重要讲话精神和赵乐际同志在十九届中央纪委委员学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的十九大精神研讨班上的讲话精神。

参照往年惯例，江西省纪委监委节后上班首日开展回乡调研见闻分享交流。一些纪检干部利用春节走亲访友的时机，采取谈话交流、实地察看等形式，了解当地查纠“四风”以及扶贫领域腐败和作风问题专项治理工作的开展情况。节后将调研情况汇总，形成调研成果，对发现的问题线索，及时作出处理；好的意见建议将转交有关部门处理。

当前，“四风”反弹回潮隐患犹存，滋生腐败的土壤依然存在，即使是节日期间，监督执纪也仍然一刻不能停歇。在新春之始，各地纪检监察机关保持不松劲、不懈怠的精神状态，为今后正风肃纪开好局、起好步。

责任编辑：霍宇昂