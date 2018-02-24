海口预计两天内解除滞港一级响应 9天运出12万辆

原标题：海口预计两天内解除滞港应急一级响应，9天运出车辆12.1万辆
2月23日，车辆在海口港排队登船。新华社 图
记者从海南海口市交通运输和港航管理局获悉，从2月14日（除夕）至2月23日（初八）21时，秀英港、新海港、粤海铁南港共运送出岛车辆12.1万辆。虽然每天仍新增1万余辆汽车等待出岛，但全市交通组织有序，相关部门全力保运，出港能力进一步加强，预计两天内能解除滞港应急一级响应。
由于海上航运天气条件转好，22日海口三港连续作业，连夜消化滞留的1万余辆过海车辆。从23日6时起，三港内外排队的车辆均能在6至10个小时内装船渡海。
为了减轻市区交通压力，新海港、秀英港内新辟出停车场，可供近3000辆车进入待渡。除了抽调警力和环卫工人进入港内值守和保洁，海口新增了公务员志愿者，24小时轮值，将志愿服务再次升级。借用网格化管理思维，海口在渡海车辆队伍边，每200米设一处志愿岗，以方便司机、旅客的需求。考虑到夜间天气寒冷，民政部门已经向大货车司机发放棉被和军大衣。
23日中午开始，滨海大道等交通管制区放开了公共交通，每10分钟有一趟公交车经过。
来源：海南日报
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