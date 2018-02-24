十九届中央首轮巡视全部进驻 各组长电话邮箱公布

原标题：十九届中央第一轮巡视全部进驻，电话邮箱一览表

微信公众号“中央纪委监察部网站”2月24日消息，截至24日上午，十九届中央第一轮巡视15个巡视组在春节假期后3天内完成对30个地方、单位党组织的进驻工作，十九大后首轮中央巡视全面展开。

经党中央批准，十九届中央第一轮巡视对河北、山西、辽宁、黑龙江、江苏、福建、山东、河南、湖南、广东、海南、四川、贵州、宁夏、住房和城乡建设部、商务部、文化部、海关总署、国家体育总局、国家食品药品监督管理总局、国家统计局、新华社、中国核工业集团有限公司、中国华电集团有限公司、中国远洋海运集团有限公司、中粮集团有限公司、中国通用技术（集团）控股有限责任公司、中国储备粮管理集团有限公司、中国旅游集团公司、中国邮政集团公司等30个地方、单位党组织开展常规巡视。根据《中国共产党巡视工作条例》规定，对第一轮巡视省区涉及的沈阳、大连、哈尔滨、南京、厦门、济南、青岛、广州、深圳、成都等10个副省级城市党委和人大常委会、政府、政协党组主要负责人，一并纳入巡视范围。

责任编辑：刘光博