合工大副校长朱大勇辞职获批 对校长仍处举报状态

原标题：合工大副校长朱大勇辞职获批，对校长梁樑仍处于举报状态

距离递交辞职报告一年、副校长举报校长事件逾一年半后，官方终于公布了合肥工业大学（以下简称“合工大”）副校长朱大勇辞职获批的消息。

澎湃新闻（www.thepaper.cn）查询合工大官网发现，2018年2月23日，合工大官网发布了《教育部关于同意朱大勇辞职的通知》（教任[2017]121号，以下简称“《通知》”）。教育部在《通知》中称：2017年11月20日研究决定，同意朱大勇辞去合工大副校长职务。

教育部关于同意朱大勇辞职的通知。合工大官网

《通知》公开发布后，朱大勇在接受澎湃新闻采访时表示，自己对合工大校长梁樑的“报奖材料造假”仍处于举报状态，直至有关部门对此作出公开、公正的结论。

澎湃新闻另获悉，辞去合工大党委副书记、副校长职务后，朱大勇以一位普通教师的身份加盟了浙江宁波一家高校，并不再担任任何领导职务。

合工大副校长举报校长事件事发于2016年7月，距今已逾一年半时间。

据澎湃新闻此前报道，2016年7月，朱大勇实名向合工大纪委、学术委员会举报梁樑在“第四届全国教育改革创新杰出校长奖”申报过程中“材料造假”。

举报事件发生后，除合工大新闻中心和梁樑本人在接受媒体采访时作出了否认的初步回应外，截至目前，尚未有相关权威部门对此事作出公开的正式结论。

2017年2月，举报人朱大勇向教育部递交了辞去合工大党委副书记、副校长职务的报告，当时的辞职理由是“专注于教学与科研，不想再从事行政管理工作”。

2017年7月，中共合工大八届一次会议选举袁自煌为合工大党委书记，梁樑、陆林、陈刚为副书记，朱大勇则不再担任副书记。

当时，朱大勇的辞职报告尚未得到教育部的正式批复。据合工大相关权威人士向澎湃新闻透露，在第八次党代会召开前，朱大勇已经收到了其不再作为合工大党委副书记和常委候选人的通知。此次合工大党代会，朱大勇也没有参加。

责任编辑：霍宇昂