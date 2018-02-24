内蒙古自治区党委:坚决拥护党中央对杨晶处理决定

原标题：自治区党委坚决拥护党中央对杨晶同志的处理决定

来源：正北方网新闻

24日下午，内蒙古自治区党委常委会召开扩大会议，传达学习《中共中央关于对杨晶同志严重违纪问题及处理情况的通报》。自治区党委书记、人大常委会主任李纪恒主持会议。

会议指出，党中央对杨晶同志严重违纪问题的处理决定，充分表明了我们党坚持全面从严治党的坚定决心和鲜明态度，贯彻了我们党惩前毖后、治病救人的一贯方针，对维护党的纪律严肃性、管住“关键少数”、净化政治生态具有重要意义。

会议强调，全区各级党组织和党员领导干部要从杨晶同志严重违纪案中汲取教训、对照反思，自觉把思想和行动统一到党中央精神上来。要增强“四个意识”，旗帜鲜明讲政治，坚定自觉地在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。要加强党性修养，高度警惕“围猎”风险，守住公私分明界限。要严格家教家风，管好亲属和身边工作人员，做到廉洁自律、廉洁治家。要坚持人民立场，强化宗旨意识，坚决同特权思想和特权现象作斗争。要严格履行从严管党治党政治责任，以永远在路上的执着把全面从严治党引向深入，着力营造风清气正的政治生态。

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责任编辑：刘光博