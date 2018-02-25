官方：琼州海峡因受大雾影响 海口三港暂时停航

2月25日，海口市区大雾弥漫。尹海明 图

原标题：海口市政府：琼州海峡因受大雾影响，海口三港暂时停航

继续关注港口离岛车辆滞留情况。今天是全力部署疏散滞留车辆的第七天，有一个坏消息要告诉大家，琼州海峡因受大雾影响，能见度较低，海口三港再次出现停航。

海口市政府温馨提示

海口市政府温馨提示：琼州海峡因受大雾影响，能见度较低，三港已经停航，大雾将持续到早晨9点。鉴于目前等候过海车辆较多，建议出行车辆下午3点前不要赶往三港。25日将开学，为避免交通拥堵，特别提醒错峰或避开拥堵路段出行，选择乘坐公共交通等出行。

港口信息

1、秀英港、新海港、南港暂时停航。受海上浓雾影响，海口各客运港口能见度不良，低于通航安全条件，其中秀英港于07：30时起实施临时交通管制，禁止船舶进出港；海口南港、新海港于07：53时起实施临时交通管制，禁止船舶进出港

2、2月24日08：00—25日07：30共出口113航次，出口车辆16320辆，出口旅客82343人。

3、港口作业情况：

新海港装满0艘，在装0艘，在卸4艘，6艘半小时进港，5艘返港途中。

秀英港装满4艘，在装4艘，在卸2艘，2艘半小时内进港，6艘在锚地。

南港1艘在装，1艘在返港途中。

4、三港外道路约有4060辆车辆待渡，港内约有4230辆车辆待渡，共计8290辆。对比前半小时减少1.8%。

5、25日09时，琼州海峡雾区缓慢减弱，海峡中间能见度1000米左右，秀英港和新海港能见度300-500米，预计未来2小时，雾区继续减弱。市气象局、交通局、海口海事局、湛江海事局联合发布。

粤海火车轮渡航线停航

受海上浓雾影响，广东粤海铁北港能见度不良，低于通航安全条件，粤海火车轮渡航线于25日7时起停航。

路况信息

25日9时路况信息：

滨海大道秀英港东往西方向待渡小车占用一车道，尾部接近港集路口；

滨海大道新海港东往西方向待渡小车尾部排至长欢路口，待渡大车尾部排至长安路口，其中小车约1050辆，大货车约1000辆；

滨海大道南港东往西方向待渡车辆尾部接近新海港。

海口未来三天天气预报

海口市气象台2018年2月25日08时发布未来3天天气预报：今天白天到夜间，阴天有小阵雨，早晨有雾，市区气温17-22℃，乡镇气温18-24℃，东北风3-4级，近海海面5级，阵风6级；

26日，阴天有小雨，气温17-22℃；

27日，阴天间多云，气温19-25℃。

来源：海南广电总台“直播海南”微信公众号

责任编辑：张义凌