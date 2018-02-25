原标题：辽宁省人大常委会原主任王光中逝世，享年97岁
中国共产党的优秀党员、忠诚的共产主义战士，辽宁省人大常委会原主任王光中同志，因病医治无效，于2018年2月24日19时49分在沈阳逝世，享年97岁。
定于3月2日（星期五）8时，在沈阳回龙岗革命公墓为王光中同志送别。
中共辽宁省委办公厅
2018年2月24日
来源：辽宁日报
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