全国严查棋牌室60岁以下一律逮捕？多地警方辟谣

原标题：[提醒]60岁以下一律逮捕罚款，今天起全国严查棋牌室？朋友圈转疯了…

近期

“25日起全国严查棋牌室”的消息

在不少人的朋友圈疯传

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今天起全国严查棋牌室

25日开始检查所有麻将馆

60岁以下的一律逮捕扣押

公务员教师等撤销工作岗位

……

天啊，真有这种规定吗？

早在2014年就有这说法

这条网传信息是一条不折不扣的谣言，最早出现在2014年。

多地警方对此辟谣：警方查处的麻将馆都是触犯法律法规、涉嫌赌博的，希望大家不要轻信网络传言。

但是，在此后几年中，这条谣言改头换面又反复出现，而且出现的时间也有了规律，比如每年的5月1日（劳动节长假）前、9月1日（开学）前、10月1日（国庆长假）前等。

辽宁省营口市公安局网络安全保卫支队官方微博曾发布文章辟谣，指出网传信息中存在多处与法律冲突的地方。

漏洞一：《治安处罚法》规定70周岁以上给予行政拘留处罚的不执行，而谣言里面的60岁以下才拘留明显错误。

漏洞二：逮捕、拘留是两个完全不同的法律概念，谣言里面混为一谈，逮捕是刑事案件里面的强制措施，必须经过人民检察院的批准，拘留则分为行政拘留和刑事拘留两种，前者是处罚，后者是强制措施。

漏洞三：公务员被行政处罚并不会取消公务员资格，谣言不符合《公务员法》的相关规定。

漏洞四：网传信息除了文字错漏百出外，图片也很假。谣言里新闻截图的字体跟央视正规节目中的字体格式完全不一样，应该是后期制作上去的。

责任编辑：刘光博