原标题：安徽传达杨晶违纪问题：决不让腐败之门从身边打开

2月25日上午，安徽省委书记李锦斌主持召开省委常委会扩大会议，传达学习中共中央关于对杨晶同志严重违纪问题及处理情况的通报精神，研究安徽省贯彻落实举措。省委副书记、省长李国英，省政协主席张昌尔，现职省级领导干部出席会议。

会议指出，中央对杨晶同志严重违纪问题进行严肃处理，充分表明了以习近平同志为核心的党中央坚持全面从严治党的坚定决心和鲜明态度，贯彻了我们党惩前毖后、治病救人的一贯方针，对维护党的纪律严肃性、管住“关键少数”、净化政治生态具有重要意义。省委坚决拥护中央决定，坚决拥护中央对杨晶同志严重违纪案依纪依规严肃处理。

会议强调，全省各级党组织和广大党员干部要以杨晶同志严重违纪案为镜鉴，汲取教训、对照反思，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为科学指导，以永远在路上的执着把全面从严治党引向深入。要坚定不移做到绝对忠诚，始终把讲政治摆在首位，巩固拓展“讲政治、重规矩、作表率”专题警示教育成果，自觉在思想上政治上行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，入脑入心树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“五个纯粹”。要坚定不移树牢法纪观念，坚持按党章要求规则规矩办事，坚持严管和厚爱相结合，正确处理好公与私的关系，净化社交圈、朋友圈，始终做到依法用权、正确用权、干净用权。要坚定不移培育良好家风，树立正确的荣辱观、家庭观，廉洁自律、廉洁治家、艰苦朴素，严格教育管理亲属和身边工作人员，决不让腐败之门从身边打开。要坚定不移保持公仆本色，时刻保持革命斗志，勤勤恳恳为民，兢兢业业干事，自觉反对特权思想，认真履行管党治党责任，努力让干部清正、政府清廉、政治清明在全省蔚然成风。

会议强调，全省上下要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，扎实做好改革发展稳定和党的建设各项工作，不断开创全面建设现代化五大发展美好安徽新局面。

来源：安徽日报

责任编辑：张玉