刘鹤访美最大看点：一次“灭火”之旅？

原标题：刘鹤访美：一次“灭火”之旅？

中共中央政治局委员、中央财经领导小组办公室主任刘鹤27日起将开始为期五天的访美之行。中国外交部透露，届时双方将就中美关系和两国经贸领域合作交换意见。

能否给最近持续升温的中美贸易摩擦“灭火”，缓和两国经贸关系，是刘鹤此行的最大看点。

美国中小企业论坛供图 来源：中新网

时机

2018年以来，中美经贸关系颇有些剑拔弩张的意味。

继宣布对全球进口光伏产品和大型洗衣机设限后，美国2月中旬发布了钢铁和铝产品232调查报告，认为进口钢铁和铝产品严重损害了美国内产业，威胁其国家安全。如果特朗普依照商务部的建议，对上述两类产品实施关税、配额等进口限制措施的话，将是对身为钢铁和铝产品出口大国的中国又一个沉重打击。

除贸易外，美国还对中资企业在美投资经营活动密集设置“玻璃门”、“弹簧门”。受政治因素影响，华为有关手机产品在美国销售受阻；蚂蚁金服收购速汇金也被美国监管机构以“威胁公民数据安全”为由否决。

中国商务部警告说，中美经贸问题在美国国内正有被政治化的倾向。

何蒋勇/摄 来源：中新网

“尽管一年间，中国与美国历经数次磋商，中国做出切实的努力来力求拨云见日，但这些举措没有改变美国政府对于中美经贸关系的认知”，中国社科院世界经济与政治研究所所长张宇燕直言，眼下美国发动贸易战的信号更加清晰，“中美贸易之间正在经历从贸易摩擦进入贸易冲突的关键阶段”。

这意味着，能否避免中美贸易摩擦进一步升级为冲突，眼下正是不可错失的时间窗口。

可能

但“灭火”向来不容易。

据官方数据，1992年中美双边贸易额仅为175 亿美元，占全球贸易额的比重仅约0.5%左右。2016年，中美双边贸易额超过5200亿美元，增长28倍多，占全球贸易比重超过3%。

对中美彼此而言，全球金融危机之前中美关系对中国的重要性明显高于美国。2000年以前，中美贸易额占美国外贸总额的比重尚不足4%；中国加入世贸组织后，中美贸易对美国越来越重要。目前，中美贸易额占美国外贸总额的比重也达到14%。

“近几年中美经贸关系对彼此都非常重要，双方关系越来越对等”，中国社科院世界经济与政治研究所副研究员苏庆义说，这意味着双方谈判能力也在趋近，合作自然也就不会那么顺利。

王东明/摄 来源：中新网

不过，考虑到当前中美两国经贸合作已形成“你中有我、我中有你”的利益交融格局，打一场注定没有赢家的贸易战并不符合美国的根本利益。在此情况下，将中美经贸合作拉回正常轨道仍有空间。

中国现为美国除北美地区外最大的出口市场，也是美增长最快的主要出口市场之一。据官方数据，美国62%的大豆、14%的棉花、25%的波音飞机、17%的汽车、15%的集成电路出口目的地都是中国，对华出口支撑了美国上百万个就业岗位。

在中国人民大学重阳金融研究院执行院长王文看来，从长远看，由于中国经济的弹性以及增长与发展的巨大潜力，一旦贸易摩擦失控，“美国终将承受更坏的结果”。

中国商务部研究院国际市场研究所副所长白明亦认为，考虑到中国产业体系完整，是世界上唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家，不像部分发达国家存在明显短板。一旦双方在贸易问题上交恶，“美国遭受的损失未必比中国小。”

在此情况下，中美合不仅两利，还有利于世界；中美不合，不仅两损，还有损于整个世界。

如何让美国更加理性看待两国经贸合作，并与中方相向而行，推动中美经贸关系平稳健康发展，将考验中国高层的智慧。

责任编辑：刘光博