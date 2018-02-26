中印边界解放军装配“美式装备”?印度网友不淡定

原标题：中印边界解放军装配“美式装备”？印度网友不淡定了！

[环球网报道 记者 查希]印度媒体的一则报道，让一部分印度网友又坐不住了！《印度时报》23日报道称，中国部署在中印边界的解放军已装备“强大的美式单兵作战系统（US-style individual soldier combat system）”，以应对未来的信息化战争。

解放军装备美式装备？怎么可能！

其实是这样的，《印度时报》也在报道中提到了，这种单兵作战装备名叫QTS-11。

资料显示，QTS-11式单兵综合作战系统由中国兵器工业第208研究所研发，QTS-11式单兵综合作战系统由5.8毫米突击步枪和20毫米榴弹发射器组成，全枪长度小于0.95米，重量小于5公斤。

QTS-11 单兵综合作战系统，部队和军事爱好者通常简称”11式“。战略步枪由计算机火控系统、光电观瞄系统、智能榴弹发射器和步枪四部分组成，采用了可编程榴弹和先进综合光电系统。

那为什么会被印度媒体称为“美式装备”呢？下面来科普一下。

单兵综合作战系统概念来源于美国Objective Individual Combat Weapon（OICW），目标是研制一款能将突击步枪和榴弹发射器合一，并使用同一个发射机构。在此基础上还能使用带有编程设计的灵巧弹药打击杀伤工事内目标或者对敌进行有效的面杀伤。

这类“步榴合一”的武器系统美国最先开始研制，但是他们研制的OICW最终因为重量问题中途放弃。在美国放弃后，技术指标更为现实的QTS-11型，最终成了世界上装备部队的现役最强单兵武器。

《印度时报》的报道后，一部分印度网友发表了自己的看法，他们有的说“打印度，中国肯定输”。有的说“4英尺（1.2米）高的中国人，背7公斤重的装备。背这么重，走得出你们的帐篷么”？还有人说：“没事儿，我们的莫迪总理会通过肤色、信仰和宗教把中国分裂成几百万块（million parts）”。

环环：看到印度网友的评论，额……呵呵！

责任编辑：初晓慧