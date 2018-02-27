两会召开在即 2980名人大代表座位怎么安排？

原标题：2980名人大代表座位怎么安排？

撰文 | 白洁

编者注：全国“两会”召开在即，关于会议礼仪你了解多少呢？比如，最新选出的2980名第十三届全国人大代表座位如何安排？

2018年最新一期的《秘书工作》刊登了署名白洁的文章，介绍全国人大会议礼仪，回答了上面的问题。政知道（微信ID：upolitics）推荐一读。（以下内容略有删改）

全国人民代表大会及其常务委员会会议，是最高国家权力机关的法定会议，人民群众高度关注，社会影响广泛，会议举行过程十分注重会议礼仪。下面结合人大工作惯例和有关经验做法，对全国人大会议礼仪作简要介绍。

代表大会会场布置

全国人民代表大会会场设在人民大会堂万人大礼堂。会场的布置很有代表性，可作为其他会议的参考。

会场布置按照庄重、严肃、简洁、朴素的原则进行，避免奢华装饰。座椅多用深色调凸显庄重，座位卡、文件、水杯等整齐摆放，场内一般采用暖色灯光照明。主席台背景用浅色底幕，中间挂国徽，两旁各置五面红旗，主席台上方悬挂红底白字会标，两侧有大型电视屏。主席台、报告席不摆放鲜花绿植。

主席台上就座的是包括中央领导同志在内的大会主席团成员。其中，大会执行主席在最前排。全国人大代表在大会堂一层会场就座，各代表团至少有一位团长或副团长在第一排就座，其他代表按照姓氏笔画顺序纵向排列。从十一届全国人大一次会议开始，每次大会对代表团和代表的席次整体上进行轮换安排，基本保证每届五年的各代表团都有机会在会场中区就座，保证代表都有机会在会场前区和中区就座。

国务院组成人员等列席大会的人员在一层会场左前区就座，其他列席、旁听人员在会场后区和二层就座。

常委会会场布置

全国人大常委会全体会议的会场设在常委会会议厅。

主席台背景用浅色底幕，中间悬挂国徽。主席台安排一排座席，委员长会议组成人员按序就座，列席常委会会议的“一府两院”领导人在主席团两端就座。

会场内，常委会委员在前半区，按照姓名笔画安排固定席位；列席会议的常委会副秘书长、专门委员会成员、常委会工作委员会负责人、列席的全国人大代表、各省区市人大常委会负责人，在会场前半区两侧和后半区就座。工作人员和新闻记者在会场二楼就座。

着装惯例

原则上，全体参加会议的人员应着正装、职业装。

男士的正装，是常见的“西装、衬衫、领带、皮鞋”模式，通常为深色调。立领的中山装也属于正装，但不适宜会议工作人员。女士也应穿相应的职业装，款式颜色可以适当多样。全国人大全体会上，少数民族代表的民族服装、宗教人士的特定服装也视为正装。参加代表团会议或常委会分组会议时，与会者着装也作相应要求。总之，出席代表和列席人员要严肃着装，庄重得体，不宜随意，不着奇装异服，不做怪异的发型和化妆。

工作人员参加会议现场服务工作时，也应统一着深色西服正装，警卫人员、服务人员也统一着制式服装、职业装。所有工作人员佩戴证件，保持仪表整洁，神情自然庄重。

会场举止

出席、列席人大会议人员，应当佩戴证件，依照大会秘书处的席次安排，提前十分钟左右在自己的座位上就座，注意不携带与会议无关的物品入座。

会议过程中，可以喝水，但不宜进食，要执行禁烟规定。个人的手机应关机或调至静音，会场不宜接听电话，不建议拍照摄影。

听会时，应保持端正坐姿，振奋精神，防止打瞌睡。听会可以作记录，尽量不交头接耳，不得干扰、打断发言者的发言。主持人征求意见时，出席人员可以举手示意提出要求并经主持人许可后发言。会议过程中如有特殊需求，不要高声呼喊，可与旁边工作人员联系，请求协助处理，或者悄悄离场自行处理。有表决和选举事项时，有表决权的代表和委员无特殊情况不要离开会场，直至程序进行完毕。总之，听会者要听从指挥，不能任意行事。



工作人员听会和待命时，岗位在会场两侧或最后，无特殊情况不到会场中心走动或滞留。要保持精力集中，不与人闲聊，不看手机等电子设备，不主动参与拍照合影，不擅自脱岗。处理紧急事务时，依法依规，沉着应对，果断处置，不慌张跑动，不高声呼喊，维持好场内肃静秩序。

入退场礼仪

入场礼仪以开幕会为例。一般每年3月5日上午，全国人民代表大会在大会堂大礼堂隆重开幕。会前五分钟左右，大部分主席团成员和场内代表就座完毕。伴随着提示铃音响起，全场肃静下来，接着奏响《欢迎进行曲》，党和国家领导人依次步入主席台入座。会议由主席团常务主席担任执行主席，在主席台前排正中就座。九时整，大会准时开始。主持人宣布大会开幕后，先请与会人员起立，二楼军乐队奏国歌，全场集体唱国歌，不得有不尊重国歌的行为，不提倡其他表达方式。唱国歌后，进行全体会议的各项议程。



退场以闭幕会为例。大会闭幕会由主席团常务主席担任执行主席。会议首先对各项议案进行表决，表决结果由会议主持人当场宣布。宣布表决票数时，对于各项表决通过的报告、议案，以及选举、任命结果，代表们自发鼓掌以示肯定和祝贺。各项表决进行完毕后，委员长致闭幕词。换届会议时，请新当选的国家主席发表讲话，再由委员长致闭幕词。最后，主持人宣布，全体与会人员起立，集体奏唱国歌。当主持人宣布大会闭幕时，全场奏响《欢送进行曲》，代表们有序退场。

主持人的礼仪

主持人依法按程序主持会议。在全体会议上，主持人座席安排在主席台前排居中突出位置，是整个会议程序的指挥者，也是会议形象的代表者。

主持人通常持书面主持词主持会议。会议开始后，主持人和主席台成员直接面向会场代表，并通过媒体面向社会公众，保持端庄整齐的形象至关重要，要尽力避免打哈欠、挠头、揉眼等不雅举动。

如果会议进行过程中，有意外情况，如出现场内设施故障等，主持人可按照预案继续主持，排除干扰，维持好会议进程和会场秩序。

报告人的礼仪

报告人作报告时稳重自然。报告人应提前在会场指定区域就座，事先整理好着装，备好发言稿，做好发言准备。听到主持人程序性提示时，稳步走向发言席。入席作报告前，应分别向主席台国徽方向和台下代表委员们鞠躬。

作口头报告时应口齿清晰，讲究逻辑，简明扼要，重点突出。书面宣读报告，应按照中等语速宣读，如使用书面报告的简稿，应事先声明。作报告完毕后，再次向台上台下鞠躬，表示谢意，然后走回原位就座。

如会议程序有报告人答问环节，报告人应礼貌作答，态度诚恳。对不能回答的问题，应说明理由。对提问人的意见和批评应认真听取，态度平和。代表、委员在代表团会议或常委会分组会议审议时要求发言的，举手示意并经主持人同意后，在原座位发言。发言不要超过规定时间，语音响亮，语速中等，语气平和，以便听者准确理解。全国人大会议倡导人大代表应紧紧围绕审议的议题发言，尽量避免表态式的内容空洞的发言。

宪法宣誓礼仪

按照法律规定，全国人大及其常委会选举和任命的国家机关工作人员，应当参加宪法宣誓仪式。宣誓仪式在大会会场或人大常委会指定的场所进行。

宣誓仪式现场布置体现宣誓人忠于宪法、依法履职、为国家和人民服务的精神，营造积极向上、庄重严肃的环境。现场摆放国旗或国徽、宪法文本和抚按台等。宣誓人必须着正装参加宣誓。

宣誓时，在场人员全体起立，奏唱国歌。宣誓时，宣誓人面向国旗或国徽站立，左手抚按宪法文本，右手举拳，拳心向前，拳与眉齐高，诵读宣誓词。集体宣誓时，由领誓人在前抚按宪法，带领诵读誓词；其他宣誓人在领誓人身后整齐站立，跟随领誓人一句一句地诵读誓词。宣誓人诵读宣誓词后，自报姓名，表明宣誓人身份，再由主持人宣布仪式结束。

来源 ：《秘书工作》2018年第2期

责任编辑：张义凌