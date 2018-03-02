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| 2018全国两会特别报道

全国政协十三届一次会议议程发布

全国政协十三届一次会议议程发布
2018年03月02日 23:10 新华社
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　　新华社北京3月2日电  中国人民政治协商会议第十三届全国委员会第一次会议议程

　　（2018年3月2日政协第十三届全国委员会第一次会议预备会议通过）

　　一、听取和审议政协全国委员会常务委员会工作报告

　　二、听取和审议政协全国委员会常务委员会关于提案工作情况的报告

　　三、列席第十三届全国人民代表大会第一次会议，听取并讨论政府工作报告及其他有关报告，讨论宪法修正案草案和监察法草案等

　　四、审议通过中国人民政治协商会议章程修正案

　　五、选举政协第十三届全国委员会主席、副主席、秘书长、常务委员

　　六、审议通过政协第十三届全国委员会第一次会议政治决议

　　七、审议通过政协第十三届全国委员会第一次会议关于常务委员会工作报告的决议

　　八、审议通过政协第十三届全国委员会第一次会议提案审查委员会关于政协十三届一次会议提案审查情况的报告（完）

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责任编辑：张迪

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