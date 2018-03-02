中国这一领域生产总值破7万亿 破解人类千年难题

原标题：[关注]一个重大机遇！中国这一领域生产总值破7万亿，千载难逢的好时机！

21世纪，人类开始大规模开发利用海洋，这也是中国海洋事业历史上总体发展最好的时期。

五年来，中国海洋经济年均增速高达7.44%，高于同期世界经济增速3.8个百分点。中国海洋生产总值首次突破7万亿元。

1.8万公里海岸线，300万平方公里的海洋国土，从未像今天这样，与国家发展和人民生活如此密切。

从海上粮仓，到海上油气田。从海水淡化，到海上风场。海洋正为中国经济提供澎湃动力。第一艘国产航母下水；第一次可燃冰试开采成功；创新发展的“蓝色中国梦”正越来越近。依海富国，以海强国，建设海洋强国，中国，正拥抱深蓝。

布局海洋，中国都有哪些利器？小编为您细数大国重器“英雄谱”，每一件“超级装备”都让世界发出惊叹

中国造出一个海上巨无霸，破解了人类千年的能源难题！

“蓝鲸1号”，这个自重43725吨的“深海巨兽”，长117米，高118米，最大钻井深度15240米，是全球最大、钻井深度最深的海上钻井平台。据悉，地球上可燃冰的储量可以供人类使用千年，怎样将这种深藏在海底沉积物当中的天然气水合物开采出来，是一个世界难题。然而，在中国南海，水下1266米，中国首次海底可燃冰试开采成功！可燃冰安全开采持续了整整60天，产气总量超过30万立方米。产气时长、产气总量，双双打破世界纪录。只有全球独一无二的装备，才能创造全球独一无二的奇迹。十年前，中国还完全没有自主制造海上钻井平台的能力。现在，不仅能够自己制造，而且多项技术领先全球。如今，我国的工程师在码头完成水下推进器的安装，这是全球范围，首次在码头安装推进器。过去，这样的安装只能在深海完成，仅安装费就需要1000多万元。现在，中国工程师把安装成本降到了十分之一。

中国派出一名“强将”，探索4500米水下宝藏！

中国自主研发的深海载人潜水器“深海勇士号”，长9米，高4米，重20吨，是目前全世界同一级别深海下潜作业时间最长的潜水器。深海，海洋大国都在竞相开发的领域。海平面1000米以下，蕴藏着数之不尽的宝藏。全球30%的生物，生活在海底，全球40%的油气资源未来也将来自深海区。谁能率先拥有深海重器，谁将赢得属于未来的先机。4500米的水下，“深海勇士号”正在挑战水下机械臂毫米级的高精度作业，此前也没有国家进行过类似试验。潜水器在深海所承受的压力，相当于每平方米被4600吨的重物压着。海底洋流、地质形态都会对机械臂的稳定操作造成影响！这个杆部直径不到7毫米，是深海生物海绵，抓取过程力道控制要绝对精确，这相当于在气球上切豆腐。钳状的机械爪在抓取过程中，根据不同的目标调节不同的力道，抓取精度可以达到百分之百。

中国造出“超级装备”，排水量超过全世界所有现役航空母舰！

“振华30”，世界上最大的起重船，这个长度超过297米，宽度58米，排水量近25万吨的庞然大物，体量超过了全世界所有现役航空母舰。眼前你所看的“振华30”，正前往伶仃洋海域，要完成一项举世瞩目的超级工程——港珠澳大桥最终接头安装。港珠澳大桥，是目前世界上最长的跨海大桥。堪称世界桥梁建设史上的巅峰之作。在它身上，凝结着过去数十年中国桥梁设计、施工、材料研发、工程装备等各项成果。据悉，“振华30”要将这个重6000吨的钢筋混凝土结构的接头，准确地插入30米深的海底，完成港珠澳大桥海底隧道的贯通。对接时水下安装余量仅有十几厘米，即使水面风平浪静，海底涌动的洋流也会形成巨大推力。整个吊装过程要确保绝对平衡，任何倾斜都将是灾难性的！“振华30”如何大展身手？听说它的臂力最多能吊起1.2万吨重物，相当于60架波音747客机的重量。甲板面积相当于2.5个标准足球场，并做360度回旋哦！

责任编辑：张岩