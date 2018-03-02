全国政协十三届一次会议主席团常务主席名单

新华社北京3月2日电中国人民政治协商会议第十三届全国委员会第一次会议主席团常务主席名单
（2018年3月2日政协第十三届全国委员会第一次会议主席团第一次会议通过）
汪洋、张庆黎、刘奇葆、帕巴拉·格列朗杰（藏族）、董建华、万钢、何厚铧、卢展工、王正伟（回族）、马飚（壮族）、陈晓光、梁振英（完）
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