全国政协十三届一次会议提案审查委员会名单

新华社北京3月2日电 中国人民政治协商会议第十三届全国委员会第一次会议提案审查委员会名单

（2018年3月2日政协第十三届全国委员会第一次会议预备会议通过）

主任

李智勇

副主任（11名，按姓氏笔画排序）

王惠贞（女）、支树平、田杰、李晓全、胡四一、郭庚茂、黄荣、戚建国、蒋定之、赖明、臧献甫

委员（67名，按姓氏笔画排序）

马建中、王锋、王大明、王小川、王小民、王子豪、王世元、王志国（满族）、王海京、牛占华、牛克成、方来英、石爱中、田惠光（女）、白重恩、冯远、宁高宁、司马红（女）、吕耀东、任启亮、刘旭、刘焱（女）、刘利民、刘起涛、刘强东、关峡（满族）、许进、孙来燕、李武、李国、李健、李健（侗族）、李有毅（女）、李金早、杨朝明、连玉明、吴刚（特邀界）、余兴安、沈国军、张健（体育界）、张兴凯、张连起、张述元、张京泽、张政文、张海文（女）、张德霖、陈双（女）、陈钢、陈明金、陈萌山、周永健、郑大发（土家族）、赵毅武、荣洋、侯贺华、骆沙鸣、贾楠（女）、凌锋（女）、高峰（台联界）、黄西勤（女）、董强、蒋兴伟、蒋建东、湛如、谭跃、潘路（完）

（注：人名后顿点采用时请用空格代替）

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责任编辑：张岩