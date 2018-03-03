全国政协十三届一次会议日程公布

原标题：中国人民政治协商会议第十三届全国委员会第一次会议日程
（2018年3月2日政协第十三届全国委员会第一次会议预备会议通过）
3月3日（星期六）
下午3时 政协十三届一次会议开幕会
1。听取政协全国委员会常务委员会工作报告
2。听取政协全国委员会常务委员会关于提案工作情况的报告
3月4日（星期日）
上午9时 小组会议（审议常委会工作报告和提案工作情况的报告）
下午3时 小组会议（审议常委会工作报告和提案工作情况的报告）
3月5日（星期一）
上午9时 列席十三届全国人大一次会议开幕会
1。听取政府工作报告
2。听取关于中华人民共和国宪法修正案（草案）的说明
下午3时 小组会议（讨论政府工作报告）
3月6日（星期二）
上午9时 小组会议（讨论政府工作报告、计划报告和预算报告）
下午3时 界别联组会议（有二个以上小组的界别安排联组形式，联系本界别实际讨论政府工作报告）
3月7日（星期三）
上午9时 小组会议（讨论宪法修正案草案）
下午3时 小组会议（讨论宪法修正案草案）
3月8日（星期四）
上午9时 政协十三届一次会议第二次全体会议
1。 听取关于中国人民政治协商会议章程修正案（草案）的说明
2。 大会发言
下午3时 小组会议（审议政协章程修正案草案）
3月9日（星期五）
上午9时 小组会议（审议政协章程修正案草案）
下午3时 列席十三届全国人大一次会议第二次全体会议
1。听取最高人民法院工作报告
2。听取最高人民检察院工作报告
3月10日（星期六）
上午9时 小组会议（讨论“两高”工作报告）
下午3时 政协十三届一次会议第三次全体会议
大会发言
3月11日（星期日）
全天 委员休息
3月12日（星期一）
上午9时 小组会议（围绕本小组关注热点问题议政建言）
下午3时 小组会议（结合常委会工作报告和政协全国委员会2018年协商计划讨论政协工作）
3时 主席团常务主席会议第一次会议
审议提交主席团第二次会议审议的选举办法草案、建议人选名单草案和各项决议草案
4时 主席团第二次会议
1。审议政协第十三届全国委员会第一次会议选举办法（草案）
2。审议通过政协第十三届全国委员会主席、副主席、秘书长、常务委员建议人选名单
3。审议政协第十三届全国委员会第一次会议关于常务委员会工作报告的决议（草案）
4。审议政协第十三届全国委员会第一次会议关于中国人民政治协商会议章程修正案的决议（草案）
5。审议政协第十三届全国委员会第一次会议政治决议（草案）
3月13日（星期二）
上午9时 小组会议（审议各项决议草案、选举办法草案、候选人名单草案，推举监票人和选举准备工作）
下午3时 小组会议（讨论监察法草案、国务院机构改革方案）
3月14日（星期三）
上午 委员机动
9时 主席团常务主席会议第二次会议
1。听取分组会议情况的综合汇报
2。审议提交主席团第三次会议审议的有关文件
10时 主席团第三次会议
1。通过政协第十三届全国委员会第一次会议选举办法
2。通过政协第十三届全国委员会主席、副主席、秘书长、常务委员候选人名单
3。审议通过总监票人、监票人名单
4。通过政协第十三届全国委员会第一次会议关于常务委员会工作报告的决议（草案）
5。通过政协第十三届全国委员会第一次会议关于中国人民政治协商会议章程修正案的决议（草案）
6。审议通过政协第十三届全国委员会第一次会议提案审查委员会关于政协十三届一次会议提案审查情况的报告（草案）
7。通过政协第十三届全国委员会第一次会议政治决议（草案）
下午3时 政协十三届一次会议第四次全体会议
选举政协第十三届全国委员会主席、副主席、秘书长、常务委员
3月15日（星期四）
上午9时30分 政协十三届一次会议闭幕会
1。通过政协第十三届全国委员会第一次会议关于常务委员会工作报告的决议
2。通过政协第十三届全国委员会第一次会议关于中国人民政治协商会议章程修正案的决议
3。通过政协第十三届全国委员会第一次会议提案审查委员会关于政协十三届一次会议提案审查情况的报告
4。通过政协第十三届全国委员会第一次会议政治决议
（会后全体委员合影）
注：日程如有变化，由大会秘书处另行通知
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