[中国佛协副会长澄清：“佛系”不等于佛教]对于当下的“佛系”生活、“佛系”青年来说，真的的佛教态度是什么？十三届全国人大代表、中国佛教协会副会长、哈尔滨市极乐寺方丈静波今天在接受中新网记者专访时用一段视频作出回应，真正的佛教中人如何看待“佛系”文化？

点击进入专题

责任编辑：初晓慧