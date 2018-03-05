国家发改委主任何立峰等3月6日上午将出席记者会

十三届全国人大一次会议新闻中心将于3月6日（星期二）上午10时在梅地亚中心多功能厅举行记者会，邀请国家发展和改革委员会主任何立峰、副主任张勇、副主任宁吉喆就“创新和完善宏观调控，推动高质量发展”相关问题回答中外记者提问。欢迎采访会议的中外记者参加。

十三届全国人大一次会议新闻中心

2018年3月5日

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责任编辑：张建利