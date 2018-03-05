政府工作报告中这18句话暖心又给力

原标题：政府工作报告，这18句话暖心又给力！

3月5日上午，第十三届全国人民代表大会第一次会议举行开幕会，国务院总理李克强作政府工作报告。

“把群众最关切最烦心的事一件一件解决好”“有权不可任性，用权必受监督”“为人民干事是天职、不干是失职”，这些话暖心又提气。人民日报客户端第一时间梳理，我们一起来品味！

1、要办好人民满意的教育，让每个人都有平等机会通过教育改变自身命运、成就人生梦想。

2、加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，让广大人民群众早日实现安居宜居。

3、要加强精细化服务、人性化管理，使人人都有公平发展机会，让居民生活得方便、舒心。

4、让问题产品无处藏身、不法制售者难逃法网，让消费者买得放心、吃得安全。

5、把群众最关切最烦心的事一件一件解决好，促进社会公平正义和人的全面发展，使人民生活随着国家发展一年比一年更好。

6、使更多事项在网上办理，必须到现场办的也要力争做到“只进一扇门”、“最多跑一次”。

7、倾情倾力做好托底工作，不因事难而推诿，不因善小而不为，要让每一个身处困境者都能得到社会的关爱和温暖。

8、加强对儿童托育全过程监管，一定要让家长放心安心。

9、决不允许假冒伪劣滋生蔓延，决不允许执法者吃拿卡要。

10、有悖于激励创新的陈规旧章，要抓紧修改废止；有碍于释放创新活力的繁文缛节，要下决心砍掉。

11、坚决维护国家主权和领土完整，绝不容忍任何“台独”分裂图谋和行径。

12、人民政府的所有工作都要体现人民意愿，干得好不好要看实际效果、最终由人民来评判。

13、中国改革发展的一切成就，都是干出来的。对各级政府及其工作人员来说，为人民干事是天职、不干是失职。

14、政府工作人员要廉洁修身，勤勉尽责，干干净净为人民做事，决不辜负人民公仆的称号。

15、坚持严格规范公正文明执法，有权不可任性，用权必受监督。

16、在新的历史起点上，思想要再解放，改革要再深化，开放要再扩大。

17、决不能表态多调门高、行动少落实差，决不允许占着位子不干事。

18、我们一定要以对国家和人民高度负责的精神，以不畏艰难的勇气、坚忍不拔的意志，尽心竭力做好工作，使人民政府不负人民重托！

点击进入专题

责任编辑：张玉