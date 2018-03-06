外地高校毕业生去南京面试 可一次申领1000元补贴

原标题：外地高校毕业生去南京面试，可一次性申领1000元补贴

南京发布3月6日消息，为贯彻落实《中共南京市委南京市人民政府印发<关于建设具有全球影响力创新名城的若干政策措施>的通知》（宁委发〔2018〕1号），深入实施青年大学生“宁聚计划”，吸引更多高校毕业生在宁就业创业，现就外地高校毕业生来宁面试补贴和青年大学生开业补贴事项通知如下：

一、外地高校毕业生来宁面试补贴

（一）面试补贴申报条件

1、非在宁全日制普通高校（含海外高校）毕业并取得本科以上毕业证书的应届毕业生、毕业年度内尚未拿到毕业证书但已领取高校《双向选择就业推荐表》的应届毕业生（含高级工和港、澳、台毕业生）；

2、申请人申请一次性面试补贴时未在我市签订劳动合同且未缴纳企业职工养老保险；

3、申请人面试单位为在我市注册的各类企业、民办非企业单位、社会团体。面试单位已按规定办理单位及职工的社保参保登记手续。

4、在宁部、省属企业或民办非企业单位、社会团体等单位面试的申请人符合条件的，可比照我市外地高校毕业生来宁面试补贴政策提出申请。

（二）补贴标准及发放

外地来宁高校毕业生一次性面试补贴标准为每人1000元。审核通过后，面试补贴将发放至申请人在“我的南京”电子钱包账户中。（申请人需提前实名认证“我的南京”APP并开通电子钱包功能）

（三）申请方式

目前，面试补贴网上系统正在积极开发中。我中心在南京市玄武区北京东路63号人才大厦一楼毕业生就业手续办理柜台设立了临时性的申报窗口（待系统开发完成后采用网上申报方式）。符合申报条件的非在宁高校毕业生需现场递交下列材料：

1、毕业证书原件及复印件1份/《双向选择就业推荐表》原件及复印件1份/高级工职业资格证书原件及复印件1份/经教育部留学服务中心出具的海外学历认证证明原件及复印件1份；

2、身份证原件及复印件1份（港澳台人员需提供身份证明）；

3、经面试单位加盖单位公章或人力资源部门章的面试证明材料原件及复印件1份（网上可下载统一格式）；

* 上述应届毕业生为2018届毕业生；

* 柜台工作人员将按照材料清单逐一初审，材料不完全的现场退回并说明理由，请申报人员提前准备材料，以防疏漏。

二、青年大学生开业补贴

青年大学生2018年1月1日后在我市实现首次创业，领取营业执照，给予一次性2000元的开业补贴。开业补贴将通过“我的南京”APP实现不见面审核，系统开发完成前，也可前往注册所在区人社部门提交资料。

来源：@南京发布

责任编辑：张玉