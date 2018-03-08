新京报：多省自曝短板 也是两会“好会风”

原标题：多省自曝短板，也是两会“好会风”

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江苏、广东、云南、山东等地的主政者能在“两会”场合主动谈问题、揭短板，本身就是一种“问题导向”。

正在召开的全国“两会”上，多省自曝短板已成新景象。3月5日，江苏省委书记娄勤俭自揭短板：产业还处于中低端，高端产品还买不到。3月6日，广东省省长马兴瑞直言，“广东省的高铁已经落伍了”；云南省省长阮成发也表示，旅游市场还存在一些问题，有些传统旅游模式还没有彻底改变，违法违规行为转入地下的现象时有发生。

多省接连坦承“不足”，既是对此前民众关切的公开回应，也是对未来走向的一次表态。落伍了，就要迎头赶上；不足之处，就要努力补齐。这种主动曝短板的清醒意识，在“两会”这样共商国是的场合尤为重要。

类似的情形还有山东。今年春节刚过，山东省委书记刘家义一篇万字讲话“刷屏”朋友圈，在讲话中，刘家义历数了山东经济发展的诸多短板。在3月6日的全国“两会”山东开放日上，刘家义就此表示，山东亟待加快新旧动能转换，实现高质量发展。

任何成绩背后都会存在不足，任何危机都注定出现在松懈之后。这是事物内在的辩证法，也是现实经济社会发展的必然指向。但不可否认，在片面“政绩观”的驱使下，少数官员往往更愿意回避、遮掩甚至粉饰问题，凡事只注意“好”的一面，并不愿意承认存在的问题。到头来，始于规避问题，终于耽误发展。这其中的教训十分深刻。

习近平总书记曾指出，“改革是由问题倒逼而产生，又在不断解决问题中而深化。”“要有强烈的问题意识，以重大问题为导向，抓住重大问题、关键问题进一步研究思考，找出答案，着力推动解决我国发展面临的一系列突出矛盾和问题。”此番江苏、广东、云南、山东等地能主动谈问题、揭短板，既是务实，也是一种“问题导向”。

以广东而言，在高铁已经成为国民经济大动脉的语境下，广东高铁网却没有形成主骨架和大通道，这显然与经济第一大省的地位并不匹配。若长期滞后，也会成为广东进一步发展的制约因素。惟有奋起直追、补齐短板，才不会辜负这片浩荡南风的改革策源地。

而从更开阔的视野看，有些问题或许在其他地方也不同程度地存在？接下来，有关地方也需要以问题为导向，敢于担当，开拓创新，把问题作为发展的契机。

能在“两会”上自曝短板，也是两会“好会风”。无论如何，问题就在那里，不说不会自动消失，说出来也不会泄气。鉴于此，期望各级官员都多一些清醒、多一些理性、多一些务实，在清醒认识到不足、问题、困难的基础上，切实转换理念、转变作风，击楫勇进、砥砺前行。

□胡印斌（媒体人）

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