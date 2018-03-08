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政协委员建议:以家庭为基准单位缴纳个人所得税

政协委员建议:以家庭为基准单位缴纳个人所得税
2018年03月08日 04:14 新浪综合
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　　来源：中国日报　　

　　原标题：全国政协委员蓝逢辉：建议以家庭为基准单位缴纳个人所得税

　　[全国政协委员蓝逢辉：建议以家庭为基准单位缴纳个人所得税]昨天，李克强总理在作政府工作报告时提出，今年计划提高个人所得税起征点。全国政协委员、尤尼泰税务师事务所有限公司董事蓝逢辉针建议以家庭为基准单位缴纳个人所得税，借鉴先进国家经验，把赡养老人、社保支出、房屋按揭等考虑在个人所得税扣除范围之内，这样有利于优化个人所得税税制建设。（记者 罗望舒）

责任编辑：张迪

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