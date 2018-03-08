最新幸福城市榜单出炉 有你家乡吗？

原标题：最新幸福城市榜单出炉！美好生活画像就在这10座城，有你家乡吗？

自2006年起，每年年底

就会有一项全球最大融媒体民生调查默默展开

它由中央电视台、中国邮政集团公司

国家统计局、北京大学国家发展研究院联合发起

面向全国104个城市、300个县

对10万中国家庭进行入户调查

这便是全面记录国人真实生活的

《中国经济生活大调查》

这项繁琐而有价值的工作

已经持续了12年

通过这份调查

我们能清清楚楚地知道

这一年，中国人到底过得咋样

这里面有必答题，也有开放性话题

例如↓

“收入如何，是否感到幸福？”

“辛勤工作为了谁？”

“中国爷爷vs中国奶奶，谁比较幸福？”

“中国最好学的城市是哪个？”

“已经结婚的95后现在在想些什么？”

。。。。。。

与此同时，这份民生感受类报告

最终会成为政府绩效评估、企业市场决策

以及百姓消费投资的大数据参考

《中国经济生活大调查（2017-2018）》“美好生活指数报告”

已经出炉

今天就让小编为大家还原一下

新一年国人经济生活的全貌

对收入：既野心勃勃又理性克制

2017年

中国居民人均可支配收入达25974元

同比增长了9%，完美跑赢GDP

增速超过去年1.2个百分点

也远远超越了五年来的平均值7.4%

不过，这似乎距离人们心中的“小目标”

依旧有距离

未来进一步提高收入

同志仍需努力

尽管如此

大家对2018年的收入预期

反倒呈现出谨慎乐观的态度

预期收入会增加的人数

比去年少了3%

其中22%的受访者还将预期增长幅度

控制在了10%以内

对于收入，还是有不少“谨慎派”

是国人的信心不足吗？

恰恰相反，是大家变得更务实了

过去看速度，如今求质量

2018年，中国经济依旧处于攻关期

如何转变发展方式

优化经济结构转换增长动力

是需要首要考虑的问题

因此，人们才在野心勃勃的同时

保持了一颗平常心

不同收入群体的收入信心比较平均

有意思的是

收入8-30万的人群信心更足一些

这一届中西部信心爆棚

本次报告的另一大亮点

是全方位宣布区域协调发展的胜利

改革开放伊始

东部沿海地区先行发展

带领一部分人先富起来的同时

区域间、城市间、城乡间的差距也越来越大

收入差距之外，是心态上的落差

但今年，一切都变得更美好

1。收入信心

首先，在收入预期方面

全国最有信心的十大省份

东西南北中平分秋色

放大看区域

中部地区信心最足

其中，53.29%华中地区的受访者

预期收入会增加

其次是华南、华东、西南等

缩小看城市

三线城市收入信心最强

再看城乡之间

在12年的收入信心数据里

自2012年开始，连续五年

农村受访者的信心都高于城市

2。忙碌与幸福感

区域差距的缩小，离不开当地的勤奋努力

为了追求更好的生活

在今年的最忙碌十大城市排行榜中

北上广深被“赶出”了最忙榜单

郑州、乌鲁木齐和哈尔滨登顶前三

湖北省则超越其他省份

强烈表达了对追求更高品质生活的渴望

区域的差距缩小

最终折射在了人们的幸福感上

今年二线城市的幸福感最强

其次是三线城市

青海、内蒙古和江苏成为最幸福的三个省份

武汉则以相当明显的优势

夺魁最幸福城市

3。好学程度

不仅如此，最勤奋好学的

也要被二三线城市占据了

区域的协同发展

二三线城市的崛起追赶

不仅仅提高了当地居民的幸福感

也给未来者提供了更多元化的机会

我们这一代很幸运

因为我们的选项里

将不再只有北上广深

责任编辑：张建利