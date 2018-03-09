原标题：农业部副部长张桃林：转基因技术是安全可控的，某些地方有违规操作的可能

来源：中国经济周刊

“农业部食堂也是从公开市场上采购食材，我们没有特供渠道。”全国政协委员、九三学社中央委员会副主席、农业部副部长张桃林3月3日亮相“委员通道”，回答了关于农产品安全的问题。他表示，“对农产品质量安全问题坚持‘零容忍’，农业部将大力推进农业由增产导向转向提质导向，从三方面入手着力确保产地环境和农产品质量安全：一是做好源头保障，实现产地环境的清洁化；二是做好生产管控，实现生产过程的绿色化；三是做好全程监管，实现质量安全的可追溯化。”

张桃林

在3月8日下午举行的九三学社分组讨论间歇，张桃林接受了《中国经济周刊》记者的采访，对目前社会资本在农业领域的创投项目火热，以及如何培养“新型农民”的问题谈了自己的看法。

目前不少社会资本积极涌入与农业相关的创投项目，提出“绿色”“有机”“健康”等概念，旨在为企业带来利润的同时，帮助农民脱贫，并提升农产品的品质，帮助农业进行产业升级。不少社会资本钟爱产业链较长的农业项目，其抗风险能力相对较强，此外国家对农业的扶持政策都集中在上游领域，在养殖种植和初加工方面可享受国家各种优惠政策，项目盈利能力十分可期。但也由此引发了两个问题：懂文化并具有一定科学技术能力的新型农民成了稀缺劳动力；社会资本若只追求短期效益，是否会对长期的农业安全产生不利影响，相关部门该如何监管？

针对“新型农民”的问题，张桃林提出两点建议：首先应加强对农业人口在新技术和相关技能上的培训，其次要在旧有传统生产模式上进行创新。针对社会资本是否短期逐利的问题，张桃林认为短期逐利项目不应受到相关部门的鼓励，因为生产链条长是农业生产本身的属性，“只有切实能够提高农产品质量和产量，并且有切实效果帮助农民致富的项目才应获得鼓励。”张桃林表示，有机、绿色和健康农业肯定是我国农业领域产业升级的大方向，在此方向内，企业合理的利润空间与农产品安全并不矛盾。

此外，张桃林对目前农业部对转基因技术的政策发表了看法，他坚持认为转基因技术是安全可控的，我国的机制目前也较为健全，“目前我国对转基因食品的安全评价有一套非常严格的机制，经过安全评价批准的转基因食品除了增加人们预期的抗虫抗旱等功能以外，并不增加额外风险。”但他也直言，某些地方还是有违规操作的可能，比如种植未经批准的转基因项目等，这些问题要靠继续严格执法和监管来解决。

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责任编辑：霍宇昂