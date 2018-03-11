原标题：这位委员大会上发言7分钟6次掌声 他都说了啥？

“深化‘四风’整治，对形式主义和官僚主义来一场深入革命，向文山会海持续‘亮剑’！”3月10日下午，全国政协十三届一次会议第三次全体会议上，全国政协委员，江西省委副书记、省政协主席姚增科作大会发言。

姚增科表示，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央全面从严治党成效卓著，纠正“四风”、转变作风深得民心。但形式主义、官僚主义在一些地方仍然存在，严重影响党群干群关系，损害党和政府的公信力，可谓“烦死人”“气死人”“累死人”。一些作为“关键少数”的党员领导干部，既是形式主义、官僚主义的始作俑者，也是防治不力的责任者。

在总共不到7分钟的发言中，姚增科痛批形式主义、官僚主义的种种具体表现，其接地气的生动表述多次赢得在场委员的阵阵掌声——

在提到有的人写文章、作报告刻意堆砌溢美之词时说，“就连被‘传染’的一些乡村干部，也满口大话空话，像‘卖瓦盆的，一套又一套’”；

在谈到有的人靠“搞材料出政绩”时说，“把创新示范类典型搞成中看不中用、劳民伤财的‘盆景’，对上邀功可谓煞费苦心”；

在提及有的人信奉“无过便是功时”说，“面对需要冒风险、担责任、得罪人的事，能躲就躲，能拖就拖”；

在批评有的官员躲着企业家不见时说，“该见的人不见，该办的事不办，爱惜的是羽毛，贻误的是良机，扭曲的是亲清新型政商关系”……

种种乱作为、假作为、不作为的形式主义和官僚主义，在姚增科看来，“表”是作风问题，“里”是思想问题，根源是个人第一的利己主义、高高在上的官本位意识。因此，整治形式主义、官僚主义，必须聚焦“关键少数”，标本兼治。

他建议，大胆使用并关心爱护靠得住、敢担当、能改变一个地方面貌的干部，形成“唯实、务实、落实”的用人导向。

“对高调表态、光说不练、责任撂荒、欺上瞒下者，抓住典型，较真执纪，铁面问责，公开曝光，发挥警示教育作用。”铿锵有力的话语刚一结束，会场内第六次为其发言响起热烈的掌声。

姚增科发言全文

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央，全面从严治党成效卓著，八项规定改变中国，纠正“四风”、转变作风深得民心。

同时也应该看到，享乐主义、奢靡之风明显刹住了，但形式主义、官僚主义在一些地方仍然顽固存在，严重影响党群关系，损害党和政府的公信力，可谓是“烦死人”“气死人”“累死人”。

形式主义、官僚主义多种多样，一个突出表现就是把中央精神挂在嘴边，热热闹闹造声势，扯着嗓子喊落实，结果就是不落实。

作为“关键少数”的领导干部，一些人既是始作俑者，又是防治不力责任者。

有的脱离群众、脱离实际，用“上下一般粗”开会、发文件方式抓工作，甚至到了不开会、不发文件不知道咋工作的地步。检查下面工作，在乎发了多少文、开了多少会、出了多少简报，至于工作实不实、效果好不好很少问津。被群众戏称为“开会迷”“复印机”。

有的写文章、作报告刻意堆砌溢美之辞，大而空，假而虚，讲成绩“依靠领导”，讲不足“缺少领导”，讲打算“加强领导”，就连被“传染”的一些乡村干部，也满口大话空话，像“卖瓦盆的，一套又一套”。

有的为转变作风而转变作风，调查研究人下去了心没沉下去，葫芦掉到井里，在下面浮着；用形式主义纠正形式主义，精文简会变了味，长而空变成短而空，不仅无助于问题解决，反而动摇人们向作风建设要红利的信心。

有的靠“搞材料出政绩”，不比实绩比文笔，不重做功重“唱功”，把创新示范类典型搞成中看不中用、劳民伤财的“盆景”，对上邀功可谓煞费苦心。

有的信奉无过便是功，为了不出事，宁可不干事。尤其是面对需要冒风险、担责任、得罪人的事，能躲就躲，能拖就拖。

有的与企业家相处，为显示所谓“清白”，该见的人不见，该办的事不办，爱惜的是羽毛，贻误的是良机，扭曲的是亲清新型政商关系。

以上种种乱作为、假作为、不作为的形式主义和官僚主义，表是作风问题，里是思想问题，根源是个人第一的利己主义、高高在上的官本位观念。

整治形式主义、官僚主义，必须贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，聚焦“关键少数”，标本兼治。为了坚决打赢作风建设这场攻坚战、持久战，建议：

扎实开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，要使领导干部牢固树立公仆意识和正确政绩观，解决好“我是谁，为了谁，依靠谁”的政治立场问题；下大功夫改进领导干部调查研究，保证能真正沉下去解剖麻雀、找准问题、总结经验、谋得实招，用以指导实践、推动工作。

完善领导干部考核评价体系和防错容错纠错机制，建立健全省市县乡村五级一把手述职制度，把接受群众评议作为刚性要求，促使“关键少数”从我做起、率先垂范，形成“头雁效应”，激发“群雁”活力。大胆使用又关心爱护靠得住、敢担当、能改变一个地方面貌的干部，形成“唯实、务实、落实”用人导向，为担当者担当，为负责者负责。

深化“四风”整治，对形式主义和官僚主义来一场深入革命，向文山会海持续“亮剑”。对高调表态、光说不练、责任撂荒、欺上瞒下者，抓住典型，较真执纪，铁面问责，公开曝光，发挥警示教育作用。

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责任编辑：张义凌