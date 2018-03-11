中国这部纪录片在全世界“刷屏” 外国人看后大赞

原标题：中国这部纪录片，在全世界“刷屏”！国外视频网站制片人都极力好评！

最近，一部纪录片在韩国、日本、美国刷屏了！各国新闻官、视频网站制片人、大学老师纷纷给出五星好评！它在世界各国的视频网站一经上线，便被疯狂追逐。有人说，它是画面最恢宏的纪录片，也是中国发展的最好的见证。

从《超级中国》到《辉煌中国》，韩国人眼中的中国

三年前，韩国KBS电视台一部名为《超级中国》的纪录片介绍了中国的发展，播出当时曾在韩国引起了很大的反响，最高收视率一度超过10%，是韩国一般纪录片收视率的2倍。三年后，当韩国民众在视频网站看到央视的纪录片《辉煌中国》时，中国的发展速度让他们中的很多人再次赞叹不已。

韩国纪录片《超级中国》制片人朴先生第一时间在视频网站上看完了6集《辉煌中国》，他说三年前的《超级中国》给韩国人介绍了中国的发展潜力和刚刚起步的中国梦，那么三年后的这部《辉煌中国》则给韩国人展示的是中国发展实力和中国人圆梦过程。

韩国KBS电视台纪录片《超级中国》制片人 朴晋范： 从《辉煌中国》中介绍港珠澳大桥的部分来看，大桥已经连接成功仅剩下最后的收尾工作了，对于当时采访过港珠澳大桥初期工程的人来说，这中间仅仅相隔了两年零九个月的时间，中国的发展变化实在是太快了。

在韩国一家汉语学院，高级汉语班的十几位韩国学生正在上中国社会文化课。这节课上老师给他们播放并讲解了《辉煌中国》第二集，片中介绍的便捷的手机支付、智能的无人商店以及无处不在的共享单车等等都让他们赞叹不已。

韩国彩虹孔子学院讲师：在给学生们上课的时候，通过《辉煌中国》，给他们讲解中国社会经济的发展现状，真的很有帮助，我听说这部纪录片还有电影版，下次去中国的时候我一定要看。

美国人视频网站追剧《辉煌中国》：画面精美，气势宏伟！

由财经频道纪录片《辉煌中国》改编的电影《厉害了，我的国》眼下正在国内各大院线上映。

在美国，有不少华人和对中国感兴趣的外国人开始通过网络观看《辉煌中国》，并期待在大屏幕上看到电影《厉害了，我的国》。

纽约Indacube汉语学校创始人 周天：像很多学生，比如说我们现在在华尔街附近，很多学生想了解中国跟商业有关，经济有关，还有我们比如说会聊到基础设施，像刚刚的那些港珠澳大桥。所以我肯定会用这些视频和我的学生作为一个互动，是一个非常好的活动。

纽约Indacube汉语学校学生 安娜：《辉煌中国》更清楚地呈现中国对世界有多重要，中国在文化、历史和政治上的重要性。听上去《厉害了，我的国》是非常适合大荧幕的电影。

塞巴斯蒂安是纽约城市大学的视频和剪辑老师，有20年的剪辑经验，当他在网上看到《辉煌中国》纪录片的时候，很快就被精美的画面，和现代而宏伟的当代中国所吸引。

纽约城市大学教师 塞巴斯蒂安•拜德纳斯基：我觉得美国人并不了解中国。我们知道大部分商品在中国生产，但其实远不止这些。那里有山川，河流，很多值得一去的地方，所以能有这样的电影版，一定会让人大开眼界。

日本视频网站总制片人：这是画面拍得最好的一部纪录片

财经频道制作的6集电视纪录片《辉煌中国》一经播出，就受到了广泛好评。最近，这部纪录片在日本最大的视频网站播出，也收获了日本观众的赞叹与欣赏。

日本视频网站NICONICO总制片人 吉川圭三：看了样片后，我觉得这是画面拍得最好的一部纪录片。全片场面宏大、节奏感强，还用了许多日本没有的拍摄技术。

日本观众水上女士：有许多大桥的镜头，那些从空中拍摄的画面让人感受到大桥的宏伟气势。

日本观众宫岛女士：中国的发展就像用跑步的速度攀登台阶。虽然日本很早就有了电子货币技术，但现在，中国的移动支付发展得更快更广，日本已经远远落在了后面。

从事信息技术工作的柳川先生由于工作关系，一直对中国在计算机和网络技术领域的发展非常关注。《辉煌中国》片中关于技术创新的部分，让他印象深刻。

日本观众柳川先生：中国大数据的处理量居全球之首，这一领域的技术也处于世界前列。我认为中国在这方面很快就会超越美国、甚至可能已经排名第一。

英国新闻官：一部纪录片看中国发展之快！

在电影《厉害了，我的国》上映之际，纪录片《辉煌中国》的英文版也即将在英国正式推出，英各界人士也纷纷表达了对这部纪录片的期待。他们认为，英国正需要这样的一部纪录片，带领他们走进中国、了解中国。

路透社新闻记者 霍尔达•切尔曼达：最吸引我的一集叫绿色家园。因为它展示了中国具有很大的愿望要去开发绿色能源，并想要在气候变化议题中起到引领作用。我认为在现阶段，这是非常需要的。我也看到了中国所做出的努力。

英国伦敦金融城亚洲事务新闻官 骆南森：中国实际上已经在领导改革创新了。比如说手机支付，几乎在中国买东西，只需扫描二维码，任何事情都可以在微信上解决。试试在伦敦也开发同样的东西吧，我们现在还在使用银行卡。所以我觉得这一纪录片可以让观众看到中国发展速度之快。

中国驻英国大使馆公使衔参赞 金旭：《辉煌中国》会让更多的人，让世界了解中国，同时也会让世界了解中国的善意、了解中国的发展、了解中国的未来。对中国这种大国的责任形象，负责任的这种形象，会有一种积极的展示。

责任编辑：张岩