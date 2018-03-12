港媒：继枇杷膏后 下个被西方青睐中国秘方会是？

原标题：港媒：继枇杷膏后，下一个受到西方青睐的中国秘方会是？

[观察者网 综合报道]在中国枇杷膏引起西方媒体关注之后，下一个受到西方青睐的中国传统配方将会是什么？

香港媒体《南华早报》3月10日发布文章，从人参、生姜到虫草与粥，为我们梳理了有待成为下一个“枇杷膏”的中国传统配方。

不过，观察者网注意到，最容易被联想到药品的人参，在卫计委相关文件中依然是被列为“药食同源”名单，与药品的标准及要求还是有所区别。

图片来源：《南华早报》网站截图

人参

人参有“百草之王”之称，长期以来为中医师推祟备至。这种苦中回甜的草本植物偏中性，对脾脏、心脏和肺有益，可用于愈后恢复、增强体力、调节荷尔蒙、降低血糖和控制血压、控制肝指数和肝功能保健等。人参有多种食用方式，或炖，或直接咀嚼，或研磨成粉末沏茶，还可浸泡在白酒中制成人参酒。

姜茶

生姜辛而散温，益脾胃。在传统中医学中，某种疾病症状是由于外部病原体与身体“卫气”发生战争的结果。譬如感冒就是由于肺气失宣、阴阳失调所致。姜茶会使得身体出汗，从而缓减少发烧的概率。是以姜茶经常用来预防感冒、帮助消化、解除腹泻和恶心或者改善血液循环等等。

鸡汤

鸡属温性及补益食材，有温中益气、滋养五脏的功效，最适合体质虚寒人士进食。鸡汤除主料以外还会加入各种配料，包括中药材。因地域的原因，煮制时加入的配料各不相同。最为常见的是与各类蘑菇同煮，以去除汤汁的油腻感。所配的药材多为枸杞，红枣等，较为著名的有人参鸡汤、冬虫夏草鸡汤、当归黄芪鸡汤等。

图片来源：社交媒体截图

粥

粥是东方人餐桌上的主食之一，它富含营养，易于消化，四季均可，老少咸宜，被历代养生家奉为养生、治病的良剂。据称，在服用中药混后吃一碗热腾腾的粥，会加速身体内燥邪之气（negative pathogenic energies）的排出，使药的疗效得到增强。

白花油

白花油据称有疏风散热、消炎止痛、宣窍醒神的功效。通过药油按摩穴位，可解除因伤风或感冒引起之鼻塞，减轻头晕头痛，暂时舒缓肌肉疼痛。白花油对舟车晕浪也有助益，可令人精神舒畅，还具消炎杀菌以及对蚊虫咬伤的止痒作用。

图片来源：维基百科

白花油主要成分为薄荷脑、冬青油、桉叶油、樟脑、熏衣草油。对于香港人来说，白花油应名列最受欢迎的药品之一。是以有人笑称白花油的独特气味是香港的气味一种。

这些潜力股是否会在世界舞台上有大放异彩的一天，或许需要更多的科学证据。

据观察者网查询，人参被珍视为一种适应原，即一种对身体无害，但能够增强身体抵抗力的产品。其正面功能目前还很难以现代科学加以证明，不同的研究报告往往出现相互冲突的结论。

国家卫生计生委于2014年发布《按照传统既是食品又是中药材物质目录管理办法》征求意见稿，在之前被列入《既是食品又是药品的物品名单》的86种药食同源目录基础上，新增人参等15种药食同源品种。人参在中国作为药食同源的中药材，与药品和食品的标准及要求有所区别。

而美国食品药品管理局（Food and Drug Administration，简称FDA）仅将人参列为“补充营养食品”，即人参上市不须药效检定，又不需费力证明其安全性。但卷标上不能说明人参具有医疗功能，而只是提供健康补充。

此外，白花油于2006年取得香港中成药生产质量管理规范认证。

美国流感肆虐，枇杷膏引发外媒关注

《华尔街日报》上周发表了一篇关于止咳糖浆疗效的文章，详细介绍了这种受到众多纽约人青睐的中国传统配方。

文章中写道，普拉特艺术学院的建筑系教授亚历克斯•施韦德尔（Alex Schweder）在咳了一周半后试着尝了尝枇杷膏，没想到一剂见效，亚历克斯声称“这种药在15分钟内发挥了魔力”，而这也促使施韦德将糖浆安利给他的朋友。

川贝枇杷膏的安利者还包括Netflix热播美剧《怪奇物语》（Stranger Things）的演员马修•莫迪恩（Matthew Modine）。

通常情况下，300毫升瓶装川贝枇杷膏售价不到40港元。但在今年流感肆掠的季节中，枇杷膏在纽约的售价已高达70美元（约548港元）。根据《华尔街日报》的报道，由于枇杷膏在美受到热捧，导致这家在中国香港上市的药品经销商金活医药（Kingworld Medicines Group）的股价一度暴涨55%。

图片来源：《华尔街日报》网站截图

京都念慈庵蜜炼川贝枇杷膏对于中国人来说并不陌生，在大多数家庭中都会发现它的身影。

川贝枇杷膏是一种粘稠的棕色糖浆，主要成分包括枇杷叶、川贝和蜂蜜等中草药。该药可快速润喉利咽、止咳化痰。

据称，该药源于清朝，由县令杨谨创办。杨家后人移居香港后，将“念慈庵”的铺号和药方托付给香港人谢兆邦。谢氏于1946年创立“京都念慈庵总厂有限公司”。1961年到台湾设厂，陆续销售枇杷膏至全球多地数十国至今。

枇杷膏的药品单张（图片来源：维基百科）

不过，根据Facebook账号“微信上的中国”反映，一瓶喊价70美元的川贝枇杷膏虽是真有其事，但并未到“美国人人疯抢”的地步。在亚马逊商城的网站上，也有标价仅13美元枇杷膏，货源尚且充足。

图片来源：Amazon网站截图

不过，无论下一个受到西方青睐的中国传统配方将会是什么，姜茶、鸡汤、粥、人参以及白花油这些东西始终是中国人生活中的重要部分。

责任编辑：张玉