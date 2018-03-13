5G走向商用 所有人都用得起的5G网络还有多远

原标题：5G走向商用，企业摩拳擦掌——所有人都用得起的5G网络还有多远

本报记者 龙跃梅 孙玉松 付毅飞

今年政府工作报告中提出，推动“第五代移动通信”产业发展。根据规划，预计2020年全面实现5G商用。

3G跟跑、4G并跑的中国，正努力在即将到来的5G时代实现领跑。“建议成立国家级5G战略委员会”“建议由国家部委牵头成立国家5G产业联盟”“尽快设立5G国家战略基金”“降低5G终端软件的使用难度”，两会期间，推动5G更快走向应用，成为代表委员们关注的热点话题之一。

建议发布中远期5G发展行动指南

我国在全球最早启动5G试验，在北京怀柔建设了全球最大5G试验网络。目前，我国提交5G国际标准文稿占全球32%，牵头标准化项目占比达40%，无论是推进速度还是质量在全球范围内均属较高水平。

两会期间，全国人大代表、中科院宁波材料所所长黄政仁等代表联名提交了《关于加快5G商用进程助力网络强国建设的建议》。

黄政仁等认为，我国具备加快5G商用进程的基础优势。在网络用户和基础网络方面，建成了全球规模最大的4G网络；在商用环境方面，近年来，我国电商交易额占据全球比例超过40%，比英、美、日、法、德五国的总和还要多等。

“国家应大力支持通信运营商、设备商竞争互联网核心技术国际标准制定，在国际层面推广我国企业主要参与完成的5G系统架构和流程标准，实现中国标准引领全球发展。”

黄政仁等建议，尽快成立国家级5G战略委员会，制定具有前瞻性的5G规划远景，发布中远期5G发展行动指南，提前规划低频、中频到高频“全频段”频谱资源。设立5G国家战略基金，支持包含运营、系统设备、芯片、终端和仪表等“前后台”创新链成员积极贡献中国技术文稿，或牵头或联合牵头参与国际间产业项目合作。

企业铆足干劲抢滩登陆

与5G发展密切相关的企业，如今已经铆足了劲。

中兴通讯已组建超过4500人的5G研发队伍，每年研发投入30亿元。全国人大代表、中兴通讯党委书记、高级副总裁樊庆峰表示，中国5G的技术已经引领世界，虽然5G的国际标准还未发布，但5G的技术已提前在4G的网络上应用，在全球40余个国家部署了超过60个Pre5G网络。中兴通讯在广州、深圳、雄安新区等承担国家5G试验网和场景应用测试，若国际标准公布后，很快就能大规模生产。

全国政协委员、大唐电信集团总裁童国华在接受科技日报记者采访时透露，全力推动5G商用工作，是大唐今年的主攻方向。年内将在全国部分城市建设100座5G基站。

去年9月，中国移动5G联创中心开放实验室落户两江新区，主要进行5G网络应用案例场景的开发和测试。全国人大代表、中国移动通信集团重庆有限公司董事长郭永宏称，如果进展顺利，重庆部分企业今年有望率先用上5G网络。

全国人大代表、中国移动广东公司肇庆分公司综合部总经理刘广河建议，广东应率先加快5G的部署进程，打造融合创新产业的生态圈，出台全省全行业融合的发展规划纲要。

让所有人都用得起5G网络

“我国5G研发试验已经进入第三阶段，但在降低5G终端的成本和降低使用复杂度方面，还没 有得到足够的重视。”全国人大代表、中国工程院院士、武汉邮电科学研究院副院长余少华谈道。

这些问题主要表现在：自主知识产权的终端芯片、操作系统研发没 有突破性进展，致使智能终端成本长期居高不下；终端软件的使用难度过高，让不懂网络和拼音的人、农村偏远地区群众、低收入群体、年龄偏大的群众望而却步；有关民生领域的渗透还需进一步加强。

对此，余少华建议，在核 心芯片和操作系统研发上进一步突破，不断降低终端生产制造使用成本，“让中国所有阶层的人都能够用得起5G网络。”

“不断降低5G终端软件的使用难度，要充分考虑到老年人、非网民人群的接受程度，让他们也能轻松使用5G网络，共享高科技发展的成果。”余少华说。

（科技日报北京3月12日电）

责任编辑：张义凌