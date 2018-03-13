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| 2018全国两会特别报道

国务院机构改革:调整全国社保基金理事会隶属关系

国务院机构改革:调整全国社保基金理事会隶属关系
2018年03月13日 10:14 人民日报
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　　3月13日，国务院机构改革方案提请十三届全国人大一次会议审议。根据该方案，改革后，国务院正部级机构减少8个，副部级机构减少7个，除国务院办公厅外，国务院设置组成部门26个。

　　调整全国社会保障基金理事会隶属关系。

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责任编辑：张义凌

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