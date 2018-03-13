原标题：杜特尔特表态中国不是敌人后，菲前总统也发声了

菲律宾前总统格洛丽亚·马卡帕加尔·阿罗约

中国南海新闻网3月13日电 据菲律宾《世界日报》13日报道，菲律宾前总统格洛丽亚·马卡帕加尔·阿罗约相信中国不是菲律宾的敌人。

阿罗约在12日接受媒体访问时说，“当中国于20世纪80年代开始崛起时，菲律宾人民担忧中国，他们以为中国可能是敌人”，“但40年后的今天，我们知道中国不是敌人”。

阿罗约表示，杜特尔特政府与中国建立关系的政策，与她担任总统期间的政策非常相似。她还强调，杜特尔特总统要与中国保持友好关系。

中国南海新闻网梳理发现，菲律宾总统杜特尔特也曾多次表态，中国不是菲律宾的敌人。

据菲律宾《每日问询者报》2月11日报道，菲律宾总统杜特尔特2月9日暗示，菲政府不会就近期某些媒体热炒的中菲南海争端问题向中国提出质疑。报道称，杜特尔特认为在南海发生的事情是中美之间的竞争。他表示，菲律宾无意介入其中，菲律宾和中国不是敌人。他将继续与中国对话。

此外，据《菲律宾商报》2月9日报道，菲律宾政府坚持其独立外交政策，强调不愿意被其他国家利用来挑战中国在该区内的主导地位。菲律宾总统府发言人洛克说：“我们不愿意被其他国家利用来挑战中国，因为我们已经不再是任何其他国家的奴隶，我们独立了。”（中国南海新闻网 姚凌）

来源：中国南海新闻网

责任编辑：初晓慧