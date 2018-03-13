税务总局局长：税改将惠及上亿人和几千万家企业

原标题：[现场]国家税务总局局长：税改将惠及上亿自然人，几千万家企业

解放日报·上观新闻记者 吴頔 孟群舒 王闲乐

3月13日上午9时，十三届全国人民代表大会一次会议在人民大会堂举行第四次全体会议。会议结束后，北大厅“部长通道”开启，国务院相关部委负责人在这里接受记者采访。

个人所得税到底怎么改？个税起征点会怎样提高？国家税务总局局长王军表示，下一步，他们将积极配合做好个税法、税收征管法的修订工作，积极认真做好个税征收信息化处理的有关准备工作和其他基础建设工作，积极做好有关纳税人服务和培训工作。“100%让党中央国务院税改大礼包落到每一位纳税人手上。”

有记者提问，近年来我国的减税降费举措有哪些特点，对经济和企业发展有哪些作用。王军表示，十八大以来，在以习近平总书记为核 心的党中央的坚强领导下，国务院连续推出一系列减税降费措施，促进了经济稳中向好发展，赢得了国际社会广泛赞誉。

王军说，今年政府工作报告中的涉税内容有3个特点：

1，举措多。政府工作报告中的涉税内容有31处，其中今年要推进的减税降负举措有18项，是历次笔墨最多的一次，分量很重，力度很大；

2，覆盖广。税改将惠及上亿自然人，几千万家企业；

3，指向明。聚焦制造业和交通运输业，促进经济转型，同时聚焦小微企业和工薪阶层，鼓励创业促进消费，改善民生。

他表示，国家用税收的减法换来企业效益的加法，形成了经济发展的乘法。为此，他现场拿出了一份资料，图文并茂向现场记者解释起来：

“这5年，税收收入增幅的变化轨迹呈左长右短的V字型，说明税收收入从下降到回升，但是回升到这几年的高点，尚有一段距离。”

“第二张是5年来企业所得税增幅的变化图，也是一个V字型。”不过与第一个不同的是，它的左短右长，说明企业效益的回升已经比过去的最高点还长了一些。因为企业所得税的税基，是企业的利润，所以这张图可以说是企业利润增长的5年来的变化图。”

“第三张，是5年来税收收入占GDP的比重的变化图。2017年税收收入是2012年的1.43倍，而GDP则为1.53倍，道理在于税收收入占比5年来下降了1.2个百分点。”

王军说，把三张图综合起来分析，就能得到丰富、多维、形象的答案。

还有记者提问，大家对税务部门便民办税春风行动很关心，会有新的举措吗？纳税诚信体系和惩戒体系建设方面会不会有新举措？

王军用三组数据来说明了这五年来的变化。5年来，税收审批事项减少90%，办理税收所需要报送的资料减少了30%；5年来，网上办税的占比由30%增加到90%，国税地税的联合办税服务厅数量由0增加到总量的80%；5年来，办税时间减少了50%，在全球排名提高了59位，窗口单位荣获文明单位的数量由551个增加到了1064个。

他说，下一步，将进一步解决好人民群众在办税中的痛点难点问题，在全国范围内，国家税务总局承诺清单上的办事事项，将100%实现“最多跑一次”和网上全程办；从8月1日起，全国范围内100%办税大厅都可以同时办理所有的税收业务，将进一步加强信用建设，让诚信者一路绿灯，让失信者寸步难行。

而在回应刚刚提交人大审议的国务院机构改革方案中涉及到国税总局的问题时，王军表示，税务机构改革方案是一项利民、利税、利企、利国的好方案，我们完全赞同。我们将在党中央国务院的坚强领导下，在地方各级党委、政府及有关部门的大力支持下，勇于担当，精准操作，确保改革积极、稳妥、扎实，如期落地，努力做到事和、人和、利和、心和，建设一支让党放心，让人民群众满意的税务铁军。

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责任编辑：张义凌