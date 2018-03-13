工商质检食药监多合一 专家:降协调成本 提高效能

原标题：工商、质检、食药监“多合一” 专家：有利于降低协调成本 提高监管效能 |政解

新京报快讯（记者戴轩）今天（3月13日）上午，十三届全国人大一次会议召开第四次全体会议，听取国务委员王勇关于国务院机构改革方案的说明。方案提出，组建国家市场监督管理总局，不再保留国家工商行政管理总局、国家质量监督检验检疫总局、国家食品药品监督管理总局。

王勇提到，改革市场监管体系，实行统一的市场监管，是建立统一开放竞争有序的现代市场体系的关键环节。方案中提出，将国家工商行政管理总局的职责、国家质量监督检验检疫总局的职责、国家食品药品监督管理总局的职责、国家发展和改革委员会的价格监督检查与反垄断执法职责、商务部的经营者集中反垄断执法以及国务院反垄断委员会办公室等职责整合，组建国家市场监督管理总局，作为国务院直属机构。

其主要职责是，负责市场综合监督管理，统一登记市场主体并建立信息公示和共享机制，组织市场监督综合执法工作，承担反垄断统一执法，规范和维护市场秩序，组织实施质量强国战略，负责工业产品质量安全、食品安全、特种设备安全监管，统一管理计量标准、检验检测、认证认可工作等。

此外，保留国务院食品安全委员会、国务院反垄断委员会，具体工作由国家市场监督管理总局承担。国家认证认可监督管理委员会、国家标准化管理委员会职责划入国家市场监督管理总局，对外保留牌子。

多部门职能合并为国家市场监督管理总局，有何用意？北京工商大学商业经济研究所所长、中国食品安全电子商务研究院院长、商务部市场运行调控专家洪涛认为，随着我国经济的发展，对于“市场”的侧重点，渐渐从发展转向发展与监管并行，监管将发挥越来越大的作用。而当下，市场监管也要从过去的一般性监管，转变为实效监管，这意味着要更加重视实际效果、加强协同。

“我们现在总结改革开放40年的经验，存在的问题主要就是一个事情分给不同的部门来管理，所谓‘一头猪要十一个部门管，一片面包涉及九个部门’，效率低下。”洪涛介绍，近年来，企业和市场感受到了政府“放管服”的努力，但由于各部门分工较细，企业的税费负担虽然减轻了，日常办事时仍然面临多环节带来的较高的时间空间成本，对此，各地出台举措，提出“一个窗口”“最多跑一次”的改革方案。而此次从更高层面将多部门职能合并，有利于降低协调成本，提高监管效能。

他表示，大部制改革是发展方向。一方面，随着多部门结合成为一个部门，功能得到统合，这一阶段不可能一蹴而就。另一方面，政府部门机构数量、人员减少，降低协调与冗员成本，同时利用现代化工具，进一步提高效率。

不过他也认为，一旦改革真正落地，可能会面临部门间相互协调的问题，“部门间理念上要有一个变化，管理就是要分工、分段、分环节，虽然改革，也不可能一个部门把所有事情都揽下来，有分工就要有合作。”

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责任编辑：张义凌